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Eugenia Martínez de Irujo deslumbra en el desfile de Teresa Helbig con su particular homenaje a la diseñadora

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Después de dos años de ausencia en la pasarela madrileña, Teresa Helbig ha vuelto a la MBFW Madrid por todo lo alto, poniendo el broche de oro a la primera jornada de la Semana de la Moda en la capital con un aplaudido desfile en el Teatro Infanta Isabel para celebrar sus 30 años en el mundo de la moda.

"Es una celebración de la artesanía, la trayectoria, las mujeres, el 'savoir-faire', de todo lo aprendido sin prisa" ha explicado la diseñadora sobre su nueva colección, 'Savage swans' ('Cisnes salvajes'), que han aplaudido desde el patio de butacas amigos y clientas como las actrices Hiba Abouk, Ana Rujas, y Emma Suárez, la artista Luz Casal, o el comunicador Boris Izaguirre.

También Eugenia Martínez de Irujo, que fiel a Teresa Helbig -la hemos visto con diseños suyos en infinidad de ocasiones- le ha rendido su particular homenaje y ha arrasado con un vestido de la firma en color rosa pastel con mezcla de encaje y detalles satinados en el cuello bebé, y el cuerpo para hacer efecto de tiras con caída en triangular sobre la falda.

Una cita muy especial en la que la duquesa de Montoro ha respondido a las bonitas palabras que le dedicó hace unos días su hermano Cayetano Martínez de Irujo, que ha confesado públicamente que Eugenia es el motor que mantiene unidos a los seis hijos de la recordada duquesa de Alba y le ha hecho un llamamiento para que intente conseguir que Carlos, Alfonso, Jacobo y Fernando estén presentes con motivo de los actos del centenario del nacimiento de su madre que se celebra el próximo 28 de marzo, ya que esa imagen de unidad familiar sería el mejor tributo posible a la aristócrata.

"¡Ay qué mono! No lo he visto pero me lo han dicho, me lo han dicho" ha expresado emocionada, agradeciendo así que el jinete reconozca su destacado papel en la casa de Alba.

Además, la duquesa de Montoro se ha pronunciado sobre el cuadro pintado por su madre que ahora ha puesto a la venta en una plataforma de segunda mano una prima nonagenaria de la duquesa, que comenzó pidiendo por el mismo 8.000 euros y habría aumentado el precio hasta los 20.000 por el interés que se ha creado en torno a esta pintura inédita de doña Cayetana: "Lo vi y me encantó. Yo ya pues tengo otro ¿sabes? y me encanta que se cotice tanto" ha comentado con una sonrisa.

Mientras Eugenia asistía al desfile de Teresa Helbig en Madrid, Cayetano hacía lo propio durante un homenaje a un capataz del Cristo de los Gitanos -del que toda la familia es devota- en Sevilla y, a pesar de que han sido muchos los años que ha salido como costalero del paso por las calles de la ciudad andaluza durante la Madrugá del Jueves Santo, ha anunciado que este año disfrutará de la procesión desde fuera. "No pasa nada. Tiene mal la espalda, es normal" ha apuntado su hermana que, fiel a la Semana Santa sevillana, volverá a vivirla un año más desde el palacio de Las Dueñas.

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