El Ibex 35 abre la sesión con una caída del 1,4% y baja de los 17.100 puntos, con el crudo en 114 dólares

Las operaciones en los principales mercados bursátiles de Asia y Estados Unidos reflejaron descensos marcados luego de la decisión del Banco de Japón de mantener los tipos de interés de referencia en torno al 0,75%, en un contexto afectado por el alza del precio del petróleo tras nuevos ataques en Oriente Próximo. Según publicó el medio original, el Nikkei japonés cerró la jornada con una caída cercana al 3,6%, el índice Kospi de Corea del Sur perdió un 2,7%, el Hang Seng de Hong Kong bajó más de un 2% y la Bolsa de Shanghái experimentó un retroceso del 1,4%. El Dow Jones de Nueva York registró, por su parte, una caída del 1,6%, mientras que el Nasdaq terminó con un retroceso del 1,4%. Esta tendencia bajista se repitió en el inicio de la jornada de los mercados europeos.

El selectivo español Ibex 35 inició la sesión de la jornada con una baja del 1,43%, situándose por debajo de los 17.100 puntos y alcanzando en torno a las 9:00 horas los 17.051 puntos, según detalló la fuente original. La apertura estuvo marcada por el comportamiento del mercado energético y la evolución del conflicto en Oriente Próximo, que provocó una subida pronunciada de los precios del petróleo y del gas natural. Los valores de Arcelormittal, Puig e IAG lideraron los descensos con caídas respectivas del 3,4%, 3,22% y 2,7%. Solo Repsol registró ganancias, avanzando un 0,53% en el inicio de la sesión.

De acuerdo con el medio citado, el precio del barril de Brent, referencia en Europa, subió casi un 7% en la apertura y cotizó en 114,32 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se mantuvo cerca de los 97 dólares, lo que supone un aumento del 1%. El nivel actual del Brent permanece muy por encima de los 72 dólares previos al ataque sobre Irán atribuido a Estados Unidos e Israel. El coste del gas natural también registró un incremento significativo. El contrato TTF, referencia europea negociado en Países Bajos, escaló más de un 24% hasta situarse en 68 euros por megavatio-hora durante la apertura de los mercados de renta variable del continente.

La fuerte subida de los precios de petróleo y gas natural responde a los ataques contra infraestructuras energéticas en Oriente Próximo acaecidos en las últimas horas. El medio fuente informó que Irán atacó un complejo de gas natural licuado en Ras Lafan, Catar, acto que responde al bombardeo israelí sobre uno de los principales yacimientos iraníes, el campo de South Pars. Como resultado de esas acciones, aumentó la preocupación sobre el suministro global de energía y se incrementó la presión sobre los precios internacionales de materias primas.

Las caídas generalizadas se extendieron a las bolsas europeas. El Ftse100 de Londres retrocedió un 1,27%, el CAC40 de París perdió un 1,23% y el Dax de Fráncfort disminuyó un 1,58% en los primeros compases del día, según reportó la fuente primaria. El nerviosismo entre los inversores se vio acentuado por la tendencia alcista de la inflación y la expectativa sobre las decisiones de los principales bancos centrales, en un escenario marcado por la incertidumbre global.

El Banco Central Europeo (BCE) figura en la agenda de la jornada, con los inversores a la espera de su decisión sobre los tipos de interés en la primera reunión tras el aumento de los precios de la energía derivado del conflicto en Irán. Las previsiones apuntan a que el BCE mantendrá los tipos sin cambios debido a la persistencia de presiones inflacionarias. En la misma línea, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo ayer el rango objetivo de los tipos de interés entre el 3,50% y el 3,75%, niveles mínimos no vistos desde finales de 2022, consignó el medio original.

En el ámbito empresarial, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) reclamó la resolución del conflicto de interés en Indra antes de analizar la operación de fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Esta preocupación surge porque Ángel Escribano, actual presidente de Indra, figura también como copropietario de EM&E y es el segundo mayor accionista de la compañía, lo que genera debates sobre la gobernanza y la estructura accionarial de la firma.

En los mercados de divisas, el euro profundizó su descenso frente al dólar, cambiándose a 1,1445 dólares, cifra reflejada en la información original. Al mismo tiempo, el interés del bono español a 10 años aumentó hasta el 3,48%, reflejando un entorno de volatilidad financiera acentuado por las incertidumbres económicas internacionales y la respuesta de los bancos centrales a los riesgos derivados de los precios energéticos y geopolíticos.