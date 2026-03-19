D-Link anuncia su nueva temporada de webinars para profesionales del canal informático

La compañía D-Link ha anunciado el inicio de la 29ª temporada de sus D-Link Webinars, que comenzará este viernes. Estas sesiones 'online', ya consolidadas como un referente dentro del canal informático, ofrecen de forma gratuita presentaciones de nuevas soluciones tecnológicas junto con formación especializada en administración de redes empresariales.

Los webinars estarán impartidos por el equipo técnico de la compañía, que aporta un enfoque práctico, cercano y adaptado al mercado local. Este modelo de formación es uno de los elementos diferenciales de D-Link, especialmente valorado por profesionales y empresas del sector IT que buscan actualizar sus conocimientos y mejorar la gestión de sus infraestructuras de red.

La nueva temporada arranca el 20 de marzo con una sesión centrada en soluciones 5G para movilidad y periféricos avanzados, incluyendo 'routers' MiFi, cargadores GaN, 'powerbanks' y antenas CPE. El calendario continúa el 27 de marzo con un webinar sobre soluciones 5G Machine to Machine para transporte, industria e IoT.

Por su parte, el día 17 de abril se celebrará una sesión técnica sobre apilado físico en 'switches' gestionables, y el 24 del mismo mes se presentará Nuclias Unity, la solución de gestión unificada de redes empresariales 100% 'cloud' y gratuita. Todas las sesiones tendrán lugar los viernes a las 10:30 horas, dentro del programa D-Link Academy Webinars y las inscripciones son gratuitas a través de la web de la compañía.