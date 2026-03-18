Malena Alterio y Carmen Ruiz protagonizan el estreno de 'La vida extraordinaria' en el Teatro Palacio Valdés

La incorporación de una voz en off interpretada por Alicia Borrachero, que introduce elementos sobre la creación del mundo y la naturaleza, centra la atención en el carácter literario y reflexivo de la puesta de ‘La vida extraordinaria’, mientras enmarca los acontecimientos de la obra en la conexión entre lo cotidiano y lo trascendente. Esta propuesta, que forma parte de la programación de escenAvilés, tendrá su estreno en el Teatro Palacio Valdés el viernes 20 de marzo y el sábado 21, a las 20.00 horas en ambos casos. Según consignó el medio de origen, el texto y la dirección pertenecen al dramaturgo argentino Mariano Tenconi. El elenco principal está integrado por las actrices Malena Alterio y Carmen Ruiz, quienes asumen el rol de dos amigas cuyas existencias, aparentemente comunes, revelan dimensiones excepcionales a lo largo del desarrollo escénico.

De acuerdo con la información publicada, ‘La vida extraordinaria’ destaca por ofrecer una perspectiva poética sobre la vida cotidiana, en donde la literatura y la amistad ocupan un lugar central en la narrativa. Tanto Aurora como Blanca, los personajes encarnados por Alterio y Ruiz, atraviesan diferentes etapas vitales en un universo que, pese a su aparente normalidad, presenta momentos de singularidad y profundidad. El medio detalló que la trama incide en cómo las pequeñas historias personales adquieren relevancia y belleza cuando se interpretan a través de un prisma literario y sensible.

El regreso de Alterio al Teatro Palacio Valdés se produce tras su participación en ‘Los amigos de ellos dos’ durante 2024, mientras que Carmen Ruiz ya había sido parte de la programación en 2019 con ‘7 años’, ambas experiencias bajo la dirección de Daniel Veronese. Esta conexión previa con el escenario avilesino aporta un componente de continuidad para el público local, según mencionó la concejala de Cultura de Avilés, Yolanda Alonso, durante la presentación del montaje. En el mismo acto, la edil valoró el estreno como una oportunidad destacada para la ciudad, al acoger una muestra representativa del teatro argentino contemporáneo y resaltar la trayectoria de Tenconi dentro del panorama internacional.

El propio Mariano Tenconi expresó su satisfacción por inaugurar la obra en España y subrayó la relevancia de contar con intérpretes a quienes calificó como indispensables por su nivel y compromiso profesional. Según el medio, Tenconi consideró la presencia de Alterio y Ruiz como esencial para el desarrollo de una propuesta que, por sus características, demanda un elevado grado de versatilidad y entrega en las actuaciones. En esa línea, Malena Alterio hizo hincapié en la complejidad de asumir fragmentos extensos en solitario sobre el escenario y calificó la experiencia como un desafío que implica enfrentarse a situaciones de intenso compromiso actoral.

Durante la presentación, la participación de la violinista Diana Valencia y el pianista Jorge Naveros fue confirmada para reforzar los aspectos musicales de la función, lo que suma capas a la atmósfera creada sobre el escenario. Según publicó el medio, la suma de elementos musicales y literarios pretende profundizar la percepción de lo extraordinario dentro de lo rutinario, en consonancia con la apuesta estética y conceptual de la obra.

La crítica ha destacado el montaje por su enfoque singular y por la manera en que combina recursos teatrales, música en vivo y elementos visuales para ofrecer una perspectiva renovadora del teatro actual. La recepción previa en otros contextos sugiere que ‘La vida extraordinaria’ ha generado interés entre especialistas y público, en buena medida por la reputación de su equipo creativo y las trayectorias acumuladas de los integrantes del elenco. El medio de origen también puntualizó que la selección de Avilés como primer escenario para la presentación en España responde al interés de fortalecer la colaboración cultural entre instituciones teatrales argentinas y españolas, promoviendo el intercambio de propuestas innovadoras y la circulación de autores contemporáneos.

La obra, al enfocar el relato en la amistad entre mujeres y al incorporar reflexiones sobre la literatura y los afectos, se alinea con tendencias actuales del teatro de habla hispana que buscan articular temáticas universales desde miradas personales y sensibles. Según informó el medio, la propuesta de Tenconi explora la belleza en las situaciones convencionales y recurre a diferentes recursos del lenguaje escénico, como los monólogos prolongados y el trabajo con la voz en off, para expandir los límites de la narrativa tradicional en el teatro.

El contexto de las funciones en Avilés habilita la posibilidad de acercar a la audiencia local propuestas internacionales seleccionadas por su calidad y actualidad, como parte de la agenda de escenAvilés. La organización consideró la programación de ‘La vida extraordinaria’ dentro de un calendario que incluye otros montajes relevantes y actividades vinculadas a la promoción de las artes escénicas, según detalló la información publicada.

Tanto la dirección de Mariano Tenconi como la interpretación de Alterio y Ruiz han sido objeto de comentario entre los especialistas consultados, quienes remarcan la demanda de concentración y versatilidad en las escenas construidas a partir de textos extensos y contenidos introspectivos. De acuerdo con el medio, la estructura de la obra permite a las intérpretes fluctuar entre registros íntimos y pasajes más dinámicos, adaptando su actuación a la evolución emocional de los personajes.

La programación de las funciones, una de ellas en calidad de abono y la otra fuera de abono, tiene lugar dentro de la temporada cultural 2024 del Teatro Palacio Valdés. El horario de las actuaciones ha sido confirmado para ambas fechas a las 20.00 horas, posibilitando la asistencia del público habitual y de nuevos espectadores interesados en los lenguajes emergentes del teatro contemporáneo, según reportó el medio. Con la producción de ‘La vida extraordinaria’, el escenario avilesino refuerza su apuesta por la internacionalización de su cartel y la presencia de figuras destacadas del teatro argentino y español.