Los Oscar firman su peor dato de audiencia desde 2022, pero se disparan en redes sociales

La competencia directa entre el Clásico Mundial de Béisbol y la ceremonia anual de la Academia en Los Ángeles afectó la audiencia televisiva de la gala, según recogió el medio original. La semifinal entre Estados Unidos y República Dominicana atrapó la atención de 7,37 millones de personas, lo que supuso la mayor cifra registrada para ese torneo en el país. Esta coincidencia constituyó un factor que contribuyó al resultado alcanzado por la entrega de los Oscar, aunque portavoces del sector subrayan que no representa la única razón de la reciente disminución en el seguimiento tradicional.

Tal como publicó el medio, la 98.ª edición de los premios Oscar, celebrada el 15 de marzo, reunió a 17,86 millones de televidentes en Estados Unidos, lo que se traduce en un descenso cercano al nueve por ciento respecto a los 19,69 millones de la edición anterior en 2025. De acuerdo con la empresa Nielsen, especializada en medición de audiencias, este dato representa el peor registro para la gala desde 2022 e interrumpe la recuperación que los Oscar venían experimentando desde ese año. El interés descendió con especial fuerza entre los espectadores de 18 a 49 años: ese segmento alcanzó un rating de 3,92 frente al 4,54 de la última edición, lo que implica una reducción del 14%, equivalente a 5,34 millones de personas, comparadas con los 6,18 millones de la anterior entrega.

Pese a este deterioro en la audiencia televisiva, la entrega de premios mantuvo su posición como el programa de entretenimiento más visto en el horario de máxima audiencia de la televisión estadounidense durante la temporada 2025-2026, informó el medio. La gala, conducida nuevamente por Conan O'Brien como maestro de ceremonias, coincidió con una oferta de contenidos poco habitual para esa fecha, un hecho que, según los expertos, influyó en el comportamiento de la audiencia.

La celebración de los Oscar no fue el único evento importante de la temporada de premios que perdió espectadores en la televisión lineal, detalló la fuente original. Los Globos de Oro, celebrados en enero, congregaron a 8,66 millones de televidentes, lo que supuso una contracción cercana al seis por ciento en comparación con el año anterior. En febrero, los Grammy también experimentaron un descenso parecido, con 14,4 millones de espectadores, lo cual representó una reducción similar.

El impacto de la gala de la Academia se reflejó con fuerza en el entorno digital, según datos de Talkwalker's Social Content Ratings citados por el medio. El volumen de conversaciones sobre el evento aumentó un 42% en redes sociales con respecto a la edición precedente y superó los 181 millones de impresiones durante la transmisión. Al mismo tiempo, la Academia contabilizó más de 129 millones de visualizaciones de video en sus plataformas oficiales, lo que muestra un viraje en el modo de consumo y la interacción del público con este tipo de contenido.

En cuanto a los galardones, la ceremonia otorgó el reconocimiento de mejor película a "Una batalla tras otra", el filme dirigido por Paul Thomas Anderson, que también se llevó los premios a mejor dirección y mejor guion adaptado, sumando un total de seis estatuillas, detalló la publicación. El largometraje "Los pecadores", de Ryan Coogler, alcanzó cuatro premios, incluidos mejor actor para Michael B. Jordan, mejor guion original, mejor fotografía y mejor banda sonora original.

Los resultados obtenidos, tanto en audiencia tradicional como en redes sociales, abren nuevas perspectivas sobre la evolución del consumo mediático en torno a los grandes eventos audiovisuales, según reportó la fuente, e invitan a las industrias organizadoras a observar las variaciones del sector para sus próximas ediciones.