Jane Fonda protagonizará la adaptación al cine del exitoso libro 'The Correspondent'

Los Ángeles (EE.UU.), 18 mar (EFE).- La actriz oscarizada Jane Fonda protagonizará al adaptación cinematográfica de la novela superventas 'The Correspondent' (La corresponsal), que estará producida por los estudios Lionsgate.

Fonda también será productora de este filme, que todavía no tiene fecha de estreno y que se centra en Sybil Van Antwerp, una abogada jubilada que durante mucho tiempo ha utilizado las cartas para imponer orden en un mundo complejo.

Pero cuando una de esas reaparece, ve se obligada a enfrentar un doloroso capítulo que creía enterrado, de acuerdo con la sinopsis.

La obra escrita, publicada en abril del año pasado y escrita por Virginia Evans, permaneció 19 semanas en la lista de los libros más vendidos del New York Times.

Ganadora de dos premios Óscar y nominada hasta en siete ocasiones, Fonda ha protagonizado recientemente películas como '80 for Brady' o 'Book Club: The Next Chapter'. EFE

