Agencias

El Banco Central de EAU despliega medidas de apoyo a la banca ante la crisis por la guerra de Irán

Guardar

El consejo del Banco Central de Emiratos Árabes Unidos ha aprobado un paquete de medidas de apoyo a las entidades financieras del país para reforzar la estabilidad y la resiliencia del sector bancario ante las "excepcionales circunstancias globales y regionales" provocadas por la guerra de Irán.

El paquete de apoyo aprobado contempla medidas para facilitar el acceso de los bancos a la liquidez monetaria y les brindan mayor flexibilidad para utilizar su exceso de liquidez y las reservas de capital para apoyar la economía de EAU.

De este modo, las entidades podrán acceder a hasta un 30% del requisito de reserva de efectivo, y dispondrán de facilidades de liquidez a plazo tanto en dirhams como en dólares estadounidenses.

Los bancos se beneficiarán también de un alivio temporal de los coeficientes de liquidez y financiación para brindar a las entidades mayor flexibilidad, así como de la liberación temporal del colchón de capital contracíclico y del colchón de conservación de capital.

Asimismo, los bancos contarán con flexibilidad para aplazar la clasificación de los préstamos individuales y corporativos de los clientes afectados por las circunstancias excepcionales.

El banco central emiratí ha expresado su disposición a implementar las herramientas políticas necesarias para salvaguardar la estabilidad del sistema financiero, reiterando su compromiso de mantener y potenciar la contribución del sector financiero de EAU a la visión y competitividad nacional.

En cualquier caso, ha subrayado que el sistema financiero de EAU ha demostrado resiliencia durante las actuales circunstancias extraordinarias que afectan a los mercados mundiales y regionales, sin un impacto significativo en la salud del sector bancario ni en los sistemas de pago.

"La sólida fortaleza financiera y económica de EAU se basa en la visión de futuro de su liderazgo", ha declarado Mansour bin Zayed al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro, presidente de la Corte Presidencial y presidente del consejo de administración del Banco Central de EAU.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos seis muertos en dos ataques israelíes contra edificios en Beirut

Infobae

Arabia Saudí confirma el impacto cerca de una base aérea de restos de un misil balístico interceptado

Arabia Saudí confirma el impacto

Rusia reconoce que Ucrania cuadruplicó sus ataques contra la infraestructura energética

Infobae

Sánchez defiende ante Podemos que su 'No a la guerra' es real y dice que con PP y Vox habría otra "foto de las Azores"

Sánchez defiende ante Podemos que

Retrasos en la alta velocidad con origen o destino Madrid por una incidencia en los sistemas de señalización

Retrasos en la alta velocidad