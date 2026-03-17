El BNG dice que las palabras del rey reconociendo abusos en la conquista de América llegan "tarde" y son "insuficientes"

Néstor Rego, representante del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Congreso de los Diputados, expresó que para cualquier persona informada sobre el impacto de la conquista europea en América, la responsabilidad histórica de España hacia los pueblos originarios resulta ampliamente conocida y documentada. Según reportó Europa Press, Rego manifestó que el reciente reconocimiento de Felipe VI sobre los abusos cometidos durante la colonización llega de manera tardía y no responde con la suficiente claridad a las implicaciones profundas que dicho proceso ha tenido para las poblaciones indígenas del continente.

De acuerdo con Europa Press, Felipe VI habló el lunes ante el embajador de México acerca de los hechos que marcaron la colonización española en América. El monarca español reconoció que existieron numerosos abusos y controversias éticas en aquel proceso, subrayando que ciertos comportamientos protagonizados por los conquistadores españoles resultan inconcebibles bajo los valores actuales y que no permiten sentir orgullo al respecto. El medio detalló que estas palabras se produjeron en un contexto diplomático durante la visita del embajador mexicano en Madrid, y su alcance generó diversas reacciones en el ámbito político español.

Tal como publicó Europa Press, Rego enfatizó en una comparecencia en la Cámara baja que “estas palabras llegan tarde y son insuficientes”. El portavoz del BNG añadió que no basta con afirmar que hubo actuaciones que, en sus términos, “no estuvieron demasiado bien”, pues, a su juicio, lo que ocurrió en América se conoce de forma clara para quienes han revisado la historia con rigor. Sostuvo que el reconocimiento verbal realizado por Felipe VI no refleja de manera adecuada la magnitud de los daños provocados por la colonización para las comunidades originarias, insistiendo en que una valoración verdadera debe tener en cuenta el contexto histórico real y los efectos perdurables que se arrastran hasta el presente.

Según consignó Europa Press, las palabras del Rey no convencieron a Rego ni al BNG de que se trate de un cambio cualitativo o relevante respecto a la postura oficial del Estado español. Desde la formación gallega pidieron un examen más profundo de los episodios históricos mencionados y abogaron por una mayor autocrítica institucional a la hora de abordar el pasado colonial. El portavoz reiteró que el análisis histórico sobre la conquista de América por la Corona española evidencia un proceso caracterizado por la violencia, la apropiación de recursos y la subordinación de culturas autóctonas, y consideró insuficiente cualquier posicionamiento que obvie ese trasfondo.

El medio Europa Press también resaltó que la intervención de Felipe VI tuvo lugar en respuesta a una serie de solicitudes y demandas, tanto dentro de España como en América Latina, que reclamaban un posicionamiento sobre el legado colonial. Rego, por su parte, cuestionó la forma y el fondo de ese pronunciamiento, asegurando que un verdadero reconocimiento de los hechos implicaría asumir responsabilidades institucionales y explorar vías de reparación y reconocimiento explícito a los pueblos que sufrieron las consecuencias de la colonización.

El intercambio reflejó el creciente debate público sobre el papel de las conmemoraciones y el tratamiento de la historia colonial en la sociedad española contemporánea. Europa Press remarcó que las palabras de Rego representan la exigencia de diferentes sectores políticos y sociales de que se emplee un lenguaje claro y se adopten posturas más firmes ante temas históricos que siguen generando impacto en las relaciones bilaterales y en la memoria colectiva de los afectados.