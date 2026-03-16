La crisis energética global ha cobrado especial atención luego del cierre a la navegación en el estrecho de Ormuz debido al conflicto con Irán, lo cual ha tenido repercusiones directas en el mercado petrolero internacional. En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, refirió que la colaboración con Venezuela, bajo la gestión de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ha permitido la exportación de millones de barriles de petróleo hacia Estados Unidos. Según informó Europa Press, Trump detalló que este intercambio de crudo ha sido fundamental para abastecer a las refinerías estadounidenses, que se encuentran preparadas para procesar ese tipo de petróleo.

Durante una declaración realizada desde la Casa Blanca y recogida por Europa Press, Trump señaló que la cooperación entre ambos países se encuentra en un momento positivo y afirmó: “Nos llevamos muy bien con ellos”, en referencia a la actual administración venezolana encabezada por Delcy Rodríguez. Según el mandatario estadounidense, la explotación de los recursos petrolíferos venezolanos ha resultado en la exportación de “millones, literalmente millones de barriles de petróleo”, que han sido enviados a Estados Unidos, lo que ha contribuido a mitigar los efectos del actual contexto de incertidumbre energética tras el cierre del principal paso estratégico en Oriente Medio.

Según publicó Europa Press, Trump elogió el desempeño de Rodríguez en el manejo de la producción energética y la calificó como una figura clave para el sostenimiento del suministro petrolero a la economía estadounidense. El presidente hizo referencia a la infraestructura norteamericana al enfatizar que “tenemos refinerías creadas específicamente para eso.” Así, el mandatario destacó la importancia de la capacidad técnica de Estados Unidos para adaptar sus refinerías a diferentes mezclas de crudo, lo que les permite procesar eficientemente el petróleo venezolano.

Además, según consignó Europa Press, Trump reiteró que la relación actual con Venezuela trae beneficios para ambas naciones. Resaltó que la cooperación mantenida ha resultado en condiciones favorables en medio de un escenario global presionado por las restricciones logísticas impuestas por el conflicto en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de tránsito de crudo desde Oriente Medio hacia los mercados internacionales.

El medio Europa Press detalló que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha centrado su gestión en facilitar la explotación y exportación de los hidrocarburos venezolanos hacia los mercados internacionales, con especial énfasis en la relación bilateral con Estados Unidos. Según explicó Trump, la acción de la administración venezolana ha sido crucial al permitir el envío continuo de grandes cantidades de petróleo hacia territorio estadounidense, lo que ayuda a contener fluctuaciones drásticas en el suministro energético del país norteamericano.

En su intervención, el presidente estadounidense hizo alusión al contexto geopolítico dominado por el conflicto en Irán y resaltó la relevancia de mantener rutas alternativas de abasto energético. La decisión de intensificar la cooperación con Venezuela se presenta como una de las estrategias adoptadas para reducir la dependencia de los envíos de crudo provenientes de Oriente Medio, que se han visto afectados por las restricciones en Ormuz.

Trump también insistió, según reportó Europa Press, en la eficiencia de las operaciones desarrolladas por la administración de Delcy Rodríguez. Subrayó que las acciones tomadas en Venezuela han permitido que las exportaciones de crudo fluyan hacia Estados Unidos pese a la coyuntura internacional adversa, actuando como un respaldo esencial para la estabilidad del mercado energético norteamericano.

El mandatario estadounidense valoró también la rapidez con la que el intercambio energético se ha afianzado como respuesta a la crisis ocasionada por el cierre del estrecho de Ormuz, un factor que ha impulsado la necesidad de asegurar la llegada de recursos energéticos para la industria y el consumo interno en Estados Unidos. Como puntualizó Europa Press, Trump agradeció la cooperación de Venezuela y reiteró que la relación bilateral atraviesa uno de sus mejores momentos desde el punto de vista comercial y energético.

El papel de Delcy Rodríguez en este escenario internacional también implica la reorganización de la estructura de exportación de hidrocarburos de Venezuela, enfocándose en nuevas alianzas y contratos que respondan a la demanda estadounidense y a la coyuntura de crisis global. Europa Press especificó que la funcionaria ha liderado las negociaciones que permitieron incrementar los volúmenes de envío de barriles de petróleo, promoviendo así una mayor integración entre ambos mercados energéticos y favoreciendo la continuidad de las operaciones de refinería en suelo estadounidense.

Finalmente, la situación derivada del conflicto en el estrecho de Ormuz y la respuesta articulada entre Caracas y Washington, según el reporte de Europa Press, refleja las adaptaciones adoptadas por Estados Unidos frente a la volatilidad del suministro petrolero global, realzando la cooperación directa con Venezuela bajo la gestión de Delcy Rodríguez como componente central de su estrategia energética actual.