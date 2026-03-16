Un experto sitúa el coste de los drones Shahed 136 de Irán en tan solo 3.500 euros

El costo de producción de los drones Shahed 136 fabricados en Irán asciende aproximadamente a 3.500 euros por unidad, una cifra considerablemente inferior a las estimaciones previas, según cálculos derivados de información académica analizada por especialistas en seguridad y defensa. De acuerdo con Europa Press, la fabricación local de componentes y la capacidad de ensamblaje nacional han permitido a la industria iraní sostener precios mucho más bajos que los previamente señalados en informes internacionales y medios especializados.

Hasta hace poco, estimaciones difundidas sobre el coste de estos drones kamikaze fabricados con fibra de vidrio, capaces de transportar ojivas de 40 kilogramos, recorrer hasta 2.000 kilómetros y volar a 185 kilómetros por hora, variaban entre 20.000 y 50.000 dólares. Estas cifras aparecen en contraste con el elevado precio de los misiles de crucero Tomahawk, que rondan los 2 millones de dólares, o los sistemas de defensa antiaérea Patriot, cuyo costo escalaba a unos 4 millones de dólares por unidad, según señala Europa Press. Sin embargo, un análisis reciente sugiere que la fabricación efectiva resultaría considerablemente más económica para Irán, lo que tiene efecto directo en la relación coste-eficacia de sus operaciones militares y de defensa.

El informe de Europa Press detalla que, entre los factores que explican esta diferencia, se encuentra el uso generalizado de materiales y mano de obra local, combinados con la producción propia de piezas anteriormente sujetas a importaciones. Esfandyar Batmanghelidj, fundador del centro de análisis Bourse & Bazaar y profesor adjunto en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de Johns Hopkins en Bolonia, consultó a una fuente académica iraní especializada en la industria de defensa para precisar los costos reales, ya que consideraba poco probable que el gasto llegara a los 35.000 dólares por unidad, un supuesto “gran fracaso” para la industria militar iraní.

La valoración holgada, divulgada por el ‘think-tank’ CSIS, se fundamentaba en cifras estimadas del dron ruso Geran 2, variante producida por Moscú del Shahed 126, según recogió Europa Press. Ante esto, Batmanghelidj buscó estimaciones más ajustadas y, tras un sondeo académico en Teherán, recibió la cifra de 6.000 millones de riales iraníes para la fabricación de cada dron Shahed 136, equivalente a unos 4.000 dólares, es decir, alrededor de 3.500 euros.

Los expertos consultados subrayan que la estructura del programa industrial iraní, capaz de sostener el ensamblaje nacional de componentes electrónicos, no solo reduce los costos globales del sistema, sino que también garantiza una mayor resistencia de la cadena de suministros frente a las restricciones derivadas de las sanciones internacionales. Batmanghelidj sostiene que "el ensamblaje nacional de los componentes electrónicos no solo reduce los costes, sino que también ayuda a mantener las cadenas de suministro ante las sanciones", en palabras recogidas por Europa Press.

Para ilustrar la diferencia de costes comparativos, Batmanghelidj analizó el precio de fabricación de un tractor agrícola con atributos similares tanto en Irán como en Estados Unidos. El modelo John Deere 5075M, fabricado en Augusta, Georgia, tiene un coste de producción de 35.000 dólares, mientras el ITM 475, producido por una empresa iraní en Tabriz, se sitúa en aproximadamente 7.000 dólares. Según este parámetro, la diferencia de costes industrial entre ambos países se multiplica por cinco. Extrapolando ese factor a la industria de los drones, la producción estimada de un sistema estadounidense similar, el LUCAS (“Low-cost Uncrewed Combat Attack System”), asciende a 35.000 dólares; con los mismos recursos, según Batmanghelidj citado por Europa Press, Irán puede fabricar hasta cinco Shahed 136.

Esta diferencia se basa en el análisis del experto acerca de los costes de mano de obra y materiales en ambos países. El medio Europa Press señala que para Batmanghelidj, "producir un dron kamikaze en Irán no puede tener el mismo coste que producir un dron similar con una mano de obra más cara, materiales más avanzados y tecnología más avanzada como la que hay en Estados Unidos".

Europa Press documenta que el uso extensivo que Irán ha dado al Shahed 136 en acciones militares contra intereses estadounidenses y de países del Golfo Pérsico ha situado a este dron en el centro de la discusión sobre la efectividad de los sistemas de defensa antiaérea frente a amenazas de bajo coste unitario pero alto impacto potencial. El modelo Shahed 136 ha superado en múltiples ocasiones las defensas desplegadas por países adversarios, lo que refuerza la preocupación sobre la viabilidad de la relación coste-eficacia para los esquemas de defensa tradicionales, en los cuales los misiles interceptores utilizados para abatir cada dron resultan incluso cientos de veces más costosos por unidad.

La posibilidad de producir localmente drones de esta naturaleza en un contexto de sanciones económicas ha consolidado la posición de Irán como uno de los principales actores en la fabricación de sistemas aéreos no tripulados de bajo costo. El análisis recogido por Europa Press concluye que los factores domésticos de ensamblaje y la autosuficiencia en la manufactura de componentes electrónicos permiten al gobierno iraní mantener la producción activa a pesar del aislamiento impuesto por restricciones internacionales sobre el comercio de armas y tecnología militar. Este escenario, confirmado por fuentes académicas y especialistas citados por el medio, contribuye a explicar la diferencia tan marcada entre las estimaciones originales y los costos efectivamente relacionados con la producción del Shahed 136.