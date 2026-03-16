Trump respalda la ofensiva israelí en Líbano y la "rápida eliminación" de Hezbolá

Donald Trump relató una conversación mantenida con una persona influyente y acaudalada cuyos padres residen actualmente en Líbano, destacando su sorpresa por el hecho de que sigan viviendo en una región expuesta a bombardeos. Al abordar este tema durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente estadounidense subrayó la gravedad de la situación en el país y presentó su perspectiva sobre el conflicto en curso.

Según informó el medio que cubrió la intervención, Trump reafirmó su respaldo a las acciones militares de Israel en territorio libanés. El mandatario describió a Hezbolá como "un gran problema" para la estabilidad de la región y consideró que la respuesta israelí se orienta a afrontar directamente esa amenaza. "Hezbolá es un gran problema. Está siendo eliminado rápidamente", sostuvo Trump en respuesta a las preguntas de la prensa acerca de los bombardeos llevados a cabo por las fuerzas israelíes y el posible incremento de la incursión terrestre en Líbano.

De acuerdo con lo publicado, el presidente estadounidense expuso que la problemática que genera Hezbolá tiene larga data, remarcando: "Sé que Hezbolá es un problema. Lleva tiempo siendo un problema". Con estas afirmaciones, Trump indicó que percibe al partido-milicia libanés como una amenaza persistente que requiere una solución decisiva. Sus declaraciones reflejan el apoyo de Estados Unidos al gobierno de Israel frente a las tensiones y enfrentamientos con Hezbolá en la frontera norte.

Al ser consultado sobre la posible expansión de las operaciones militares israelíes en Líbano, Trump evitó pronunciarse sobre detalles específicos de cualquier estrategia futura, aunque puso énfasis en la rapidez y eficacia de las operaciones israelíes, según reportó la fuente. En ese contexto, utilizó el ejemplo de personas que residen tanto en Líbano como en Ucrania, señalando la capacidad de adaptación de quienes viven en zonas de conflicto y mostrando su asombro porque estas familias decidan permanecer en esos lugares.

El medio consignó que las palabras de Trump llegan en un momento en que la frontera entre Israel y Líbano enfrenta un aumento de la violencia, en medio de recurrentes enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y los combatientes de Hezbolá. La comunidad internacional debate las consecuencias de una ampliación de las hostilidades en la región, mientras que las declaraciones del presidente de Estados Unidos marcan una clara postura de respaldo a Israel.

La conferencia de prensa se produjo tras nuevas rondas de ataques aéreos e intercambios de fuego entre ambos bandos, lo que ha elevado las inquietudes acerca de la posibilidad de una escalada regional. De acuerdo con el medio, Trump aludió a la pervivencia cotidiana bajo fuego en distintos lugares del mundo, reiterando su visión sobre la permanencia de problemas estructurales en la zona y la necesidad de respuestas contundentes.

Las afirmaciones del presidente estadounidense, según detalló la fuente, refuerzan la política de apoyo a la seguridad de Israel y subrayan el enfoque de su administración hacia organizaciones consideradas peligrosas para los intereses de Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente. La caracterización de Hezbolá como un elemento desestabilizador coincide con evaluaciones reiteradas desde Washington y otros gobiernos implicados en la región.

Por último, el medio indicó que el presidente Trump no hizo comentarios adicionales acerca de posibles conversaciones diplomáticas con Líbano o actores internacionales, limitando su intervención a la descripción de la gravedad de la situación y el respaldo explícito a la “eliminación rápida” de la milicia libanesa a manos del ejército israelí. La atención internacional sigue focalizada en los desarrollos del conflicto y en el posible curso de acción de Israel, mientras la presidencia estadounidense ha dejado clara su postura respecto de las operaciones en curso.