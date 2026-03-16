Agencias

Trump elogia el "buen trabajo" de Rodríguez permitiendo sacar "millones" barriles de petróleo de Venezuela

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, "ha hecho un trabajo realmente bueno" en lo que respecta a la explotación de sus recursos petrolíferos. "Se están sacando millones, literalmente millones de barriles de petróleo", ha celebrado.

Trump ha afirmado que la relación con Venezuela está siendo "genial" y que está beneficiando a ambos países. "Nos llevamos muy bien con ellos", ha dicho en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca, a colación de la producción petrolera de Estados Unidos, en medio de la crisis energética provocada por el cierre a la navegación del estrecho de Ormuz por la guerra con Irán.

"La presidenta ha hecho un trabajo realmente bueno. Nos llevamos muy bien con ellos", ha remarcado el presidente Trump, asegurando que han sido "millones" los barriles de petróleo que han enviado ya a Estados Unidos para su tratamiento. "Tenemos refinerías creadas específicamente para eso", ha contado.

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