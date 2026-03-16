(Previa) El Arsenal busca decantar la eliminatoria en el Emirates y PSG y Bodo/Glimt, no pasar apuros

El Bodo/Glimt afronta la posibilidad de convertirse en el primer representante de Noruega en situarse entre los ocho mejores equipos de la Liga de Campeones . Esa chance llega después de imponerse por 3-0 en el partido de ida ante el Sporting de Portugal en el Círculo Polar Ártico, lo que coloca a los noruegos en una posición ventajosa para la vuelta. En paralelo, el Arsenal recibe al Bayer Leverkusen este martes en el Emirates Stadium con el objetivo de romper la igualdad conseguida en Alemania en su duelo por los octavos de final, mientras el Paris Saint-Germain y el Chelsea se miden tras un encuentro inicial que dejó a los franceses con una importante ventaja, según informó Europa Press.

En el Emirates Stadium, el Arsenal y el Bayer Leverkusen llegan con la eliminatoria igualada tras el empate 1-1 cosechado en el BayArena. El conjunto inglés consiguió ese resultado después de emparejar el marcador mediante un penalti en los minutos finales del encuentro de ida, detalló Europa Press. El equipo dirigido por Mikel Arteta, que ocupa el primer puesto de la Premier League y lideró su grupo durante la fase inicial de la Liga de Campeones, mantiene un desempeño invicto en la competición europea. El Arsenal acumula ocho victorias y solo un empate, y encadena seis triunfos consecutivos como local, incluidos sus cuatro encuentros en casa en Champions, en los que suma un balance de 12 tantos anotados y tres recibidos.

Por parte del Bayer Leverkusen, el conjunto alemán se aferra a su rendimiento en encuentros como visitante en la fase de grupos. Según publicó Europa Press, el Leverkusen logró importantes victorias fuera de casa, como ante el Manchester City en el Etihad (0-2) y contra el Benfica en el Estadio da Luz (0-1). Además, ya durante los 'playoffs' consiguió otro triunfo a domicilio en un escenario complicado como el campo del Olympiacos (0-2). Sin embargo, la única vez que los alemanes visitaron Londres para enfrentar al Arsenal, salieron derrotados por un contundente 4-1.

Mikel Arteta podrá contar con Leandro Trossard y Martin Odegaard, que no participaron en la ida, mientras que solo Mikel Merino permanece fuera de la convocatoria. Por el contrario, el Bayer Leverkusen presenta cinco ausencias en su plantilla para el encuentro de vuelta, entre ellas piezas clave como el portero Mark Flekken, Loïc Badé y Lucas Vázquez, detalló Europa Press. El conjunto alemán solo ha sufrido una derrota en sus últimos 14 compromisos.

En otro de los duelos destacados de la jornada, el Paris Saint-Germain viaja a Londres con una ventaja considerable para enfrentar al Chelsea en Stamford Bridge. En el primer partido de la serie, el conjunto francés se impuso por 5-2. Los últimos 30 minutos de ese encuentro resultaron decisivos gracias a la actuación de Khvicha Kvaratskhelia, responsable de dos goles y una asistencia, según consignó Europa Press. El PSG procurará no ceder terreno en su objetivo de clasificar a la siguiente ronda, mientras que el Chelsea intentará aprovechar su condición de local, donde mantiene un pleno de victorias en la competición europea. Dos de esos triunfos en casa, ante el FC Barcelona (3-0) y el Ajax (5-1), se lograron por más de tres goles de diferencia, resultados que llevarían la eliminatoria a la prórroga en esta ocasión.

El Chelsea, que ya venció al PSG de Luis Enrique por 3-0 en la final del Mundial de Clubes, se apoya en sus estadísticas como local para buscar la remontada. Europa Press señaló que el club inglés aún no ha perdido como local en la presente temporada de Champions League. Por parte del Paris Saint-Germain, el equipo llega más descansado debido a que la Ligue 1 accedió a aplazar su partido ante el Nantes. Kvaratskhelia se perfila como la principal novedad respecto al primer partido, con Luis Enrique dispuesto a alinear su once habitual. Europa Press recordó que el PSG solo desaprovechó una renta similar en competición europea ante el FC Barcelona en 2017.

El tercer duelo de la jornada enfrenta al Bodo/Glimt y al Sporting de Portugal. El equipo noruego dispone de una renta de tres goles gracias a su victoria por 3-0 ante el Sporting en el partido disputado en el Círculo Polar Ártico, una victoria que puso fin a la racha de 13 partidos invicto del club portugués, reportó Europa Press. Si el Bodo/Glimt logra mantener esa diferencia, hará historia al ingresar a los cuartos de final por primera vez para el fútbol noruego en la máxima competición continental.

El Sporting de Portugal buscará revertir la eliminatoria apoyado en su fortaleza como local, donde registra victorias en todos sus partidos de Champions y solo ha caído una vez en sus últimos 19 encuentros oficiales. El delantero Luis Suárez representa la principal amenaza ofensiva de los portugueses, ya que ha convertido tres goles en los dos partidos recientes de Liga de Campeones en el Estadio José Alvalade, incluyendo un doblete al Paris Saint-Germain, según reportó Europa Press.

Estos enfrentamientos definirán qué equipos avanzan a los cuartos de final de la Liga de Campeones, con el Arsenal, el PSG y el Bodo/Glimt buscando confirmar su paso tras los resultados obtenidos en los primeros partidos, mientras que Bayer Leverkusen, Chelsea y Sporting de Portugal intentarán revertir la situación en el partido de vuelta.