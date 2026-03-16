La bombona de butano sube un 4,9% a partir de este martes, hasta los 16,35 euros

El año 2025 registró un consumo de 57 millones de envases de gases licuados del petróleo (GLP) en distintas capacidades, a pesar de que el uso de este combustible muestra una tendencia descendente. Desde 2021, la utilización total de GLP envasado se redujo en más de un 12%, situación que se enmarca en un contexto de cambios de precios y de ajustes en el mercado energético español. A partir de este martes, el precio máximo de venta al público de la bombona de butano sube un 4,9%, situándose así en 16,35 euros, según una resolución recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, este nuevo valor responde especialmente al aumento en los costes de transporte, que experimentaron un alza del 16,6%, y al encarecimiento de las materias primas, que subieron un 3,2%. A estos factores se suma una ligera apreciación del euro frente al dólar, con una mejora del 1,2% en el tipo de cambio. El medio también precisó que el precio de la tradicional bombona de butano, comprendida en el rango de envases entre 8 y 20 kilogramos, no se determina libremente en el mercado, sino que su revisión depende de la Dirección General de Política Energética y Minas.

El procedimiento para actualizar el precio del GLP envasado se realiza de manera bimestral, siempre el tercer martes de cada mes impar. El cálculo incluye variables como el coste internacional de las materias primas -propano y butano-, el coste de los fletes y el movimiento del tipo de cambio euro-dólar. Según puntualizó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cualquier fluctuación al alza o a la baja en la revisión de precios está restringida a una variación máxima del 5%. En caso de que el ajuste requerido supere ese porcentaje, la diferencia se traslada para aplicarse en revisiones futuras.

El Boletín Oficial del Estado detalló que el GLP envasado constituye una mezcla de hidrocarburos, principalmente butano, que se utiliza como alternativa al gas natural en lugares donde no existe conexión directa a la red de distribución. Su consumo está especialmente extendido en núcleos urbanos y zonas rurales que carecen de acceso al gas natural a través de infraestructuras convencionales.

En cuanto al marco general, se observa un descenso progresivo en el uso del GLP envasado desde 2021. Según datos publicados, esta reducción supera el 12%, lo que posiciona este tipo de combustible como opción en retroceso frente a otras fuentes energéticas disponibles en el mercado español.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico subrayó que la fórmula de revisión para el precio del GLP busca reflejar los costes reales con la mayor precisión posible, considerando la evolución de las materias primas y los gastos logísticos internacionales. Las sucesivas actualizaciones responden, de acuerdo con el BOE, a la variabilidad registrada en los indicadores que afectan directamente al coste final del producto.

El mercado español de combustibles mantiene la obligación de revisar con periodicidad bimestral los precios máximos del GLP envasado, excluyendo la posibilidad de liberalización total en este segmento específico, según consignó el medio oficial. Esta medida se justifica en la necesidad de proteger a los consumidores que dependen de este formato para la calefacción y la cocina en sus hogares, especialmente en áreas menos urbanizadas o sin red de gas.

En conclusión, la actualización anunciada en el BOE implica que los usuarios de bombonas de butano enfrentarán a partir de este martes un aumento del 4,9% respecto al periodo anterior, alcanzando un precio de 16,35 euros por envase estándar. Las causas atribuidas a este incremento se relacionan con factores internacionales y logísticos, en un contexto de paulatina reducción del consumo de GLP envasado dentro del territorio español.