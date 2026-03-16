El Rafa Nadal Tennis Center Costa Mujeres acoge el Premier Padel Cancún P2

“El torneo ha sido impresionante. El promotor, Jorge Mañé, ha hecho un esfuerzo titánico. Es un torneo que llega al corazón”, dijo Lucía Sainz según consignó el medio original. Estas palabras, así como las valoraciones de otras figuras, acompañan la celebración del Premier Padel Cancún P2, evento que reúne esta semana a destacados nombres del pádel mundial en el Rafa Nadal Tennis Center Costa Mujeres. La cita, que se desarrolla desde el martes hasta el domingo, marca el primer torneo de la gira Premier Padel en América tras los eventos realizados en Riad y Gijón.

De acuerdo con la información publicada, el torneo convoca tanto a referentes del circuito masculino como femenino. En la rama femenina destaca el regreso de Gemma Triay, embajadora de la Rafa Nadal Academy, quien busca en compañía de Delfi Brea defender el título alcanzado en 2025. Triay retorna a Cancún con la perspectiva de consolidar su dominio, mientras que en el cuadro masculino las miradas se centran en deportistas como Arturo Coello y Agustín Tapia, Alejandro Galán y Federico Chingotto, Franco Stupaczuk —también embajador de la Academia— y Mike Yanguas, además de la dupla conformada por Juan Lebrón y Leo Augsburger.

El evento cuenta con el respaldo de Maribel Nadal, subdirectora general de la Rafa Nadal Academy by Movistar, quien, según reprodujo el medio, resaltó el impacto de acoger de nuevo esta competición en Costa Mujeres: “Refuerza nuestra apuesta por el pádel y por su proyección internacional. Tras la experiencia tan positiva del año pasado, es una gran satisfacción recibir de nuevo este P2 en el Rafa Nadal Tennis Center Costa Mujeres.” Nadal extendió el agradecimiento al promotor Jorge Mañé y al grupo Palladium elogiando las valoraciones positivas manifestadas por los jugadores sobre la organización del torneo.

El Premier Padel Cancún P2 no solo propone acción en la pista, sino que, según detalló la fuente original, incluye una amplia oferta de actividades y experiencias exclusivas para los aficionados. La programación integra diversas propuestas de entretenimiento, así como programas de ‘hospitality’ y acceso a las instalaciones del complejo Grand Palladium Select Costa Mujeres y TRS Coral, donde se promueve tanto la convivencia entre jugadores y público como el acercamiento a la disciplina del pádel en un entorno destacado.

El comunicado distribuido en el marco del torneo subraya que la realización del evento consolida la presencia internacional del Rafa Nadal Tennis Center Costa Mujeres. Abierto como el primer centro internacional vinculado a la Academia en Manacor, este recinto sentó las bases para la expansión de la marca hacia ubicaciones como Kuwait, Grecia, Hong Kong, Egipto, Marbella y Punta Cana. Así, el torneo se utiliza como una plataforma para reafirmar el compromiso con el crecimiento y la internacionalización del pádel, tal como sostiene otro de los mensajes difundidos.

Gemma Triay, citada por la fuente, ofreció una valoración sobre la infraestructura local, describiendo como “un lujo poder tener todo en el mismo recinto, en un hotel maravilloso y a dos minutos de las pistas”. Por su parte, Marta Ortega destacó la dimensión internacional y la atmósfera que genera el torneo: “Las expectativas eran altas, pero el torneo las ha superado con creces. Jugar aquí es muy especial y estar en lugares vinculados a Rafa nos hace sentirnos como en casa”, manifestó según reportó el medio.

El torneo cuenta también con visibilidad para deportistas como Franco Stupaczuk, otro de los embajadores de la Academia, en una edición que se ha consolidado en el calendario internacional, conforme señala el texto original. Para la organización, la confianza depositada por el promotor Jorge Mañé y la respuesta de los jugadores y el público sostiene la ambición de que Cancún se convierta en una parada permanente en la ruta de eventos internacionales de pádel.

En suma, la celebración de este torneo reúne no solo a competidores de élite, sino también a una comunidad de profesionales y aficionados que encuentran en el evento una oportunidad para experimentar el desarrollo global del pádel y su dimensión emocional, como reflejaron las declaraciones recogidas por la publicación.