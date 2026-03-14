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Susanna Griso confiesa el acoso que sufrió en el trabajo: "Se obsesionó conmigo y me llamaba continuamente"

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Susanna Griso ha sorprendido a la audiencia al relatar en directo uno de los episodios más incómodos que vivió en sus inicios como presentadora de informativos en Antena 3. La periodista ha contado que sufrió acoso por parte de un joven que se obsesionó con ella y que durante meses la llamaba de forma insistente a la redacción, aprovechando que en aquella época todos trabajaban con teléfonos fijos.

"Lo que me pasó es que tuve una persona que se obsesionó, un chaval que se obsesionó conmigo y me estuvo llamando mucho tiempo a la redacción de informativos", explicó. Según relató, el chico llegaba a colapsar su línea: le ponía música, llamaba una y otra vez y le obligaba a buscar otras extensiones para poder seguir trabajando. La situación se alargó durante varios meses y Griso reconoció que llegó un punto en el que "ya no sabía qué hacer" cada vez que sonaba el teléfono.

Ante el incremento de las llamadas, la presentadora decidió acudir al departamento de seguridad de la cadena. "Al final tuve que hablar con la gente de seguridad, que a su vez se pusieron en contacto con él y, bueno, pues se resolvió", recordó. No fue necesario llegar a la vía judicial, pero sí una intervención directa para frenar el comportamiento del joven.

Con la perspectiva que da el tiempo, Susanna describe aquella etapa como "un poquito incómoda", restando dramatismo pero sin ocultar el malestar que le generó. Su testimonio se suma al de otras profesionales que han querido visibilizar situaciones de acoso sufridas en el ejercicio de su trabajo, poniendo el foco en la importancia de pedir ayuda y activar los protocolos de seguridad cuando se detectan conductas obsesivas.

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