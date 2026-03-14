EEUU bombardea la isla de Jark, uno de los epicentros petroleros de Irán

El anuncio de que las exportaciones y las operaciones regulares continúan en la isla de Jark, después de la ofensiva militar estadounidense, contrasta con la magnitud del ataque llevado a cabo la pasada noche. Según difundió el medio español El Mundo, las autoridades y las empresas iraníes informaron que la actividad en una de las terminales petroleras más cruciales del país no presenta alteraciones, pese a la destrucción de casi un centenar de instalaciones militares en el enclave iraní del golfo Pérsico.

Durante la noche del viernes, el ejército estadounidense, bajo órdenes del presidente Donald Trump, lanzó uno de los mayores bombardeos sobre Oriente Próximo en las últimas décadas, centrando la acción en la estratégica isla de Jark. De acuerdo con El Mundo, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) detalló que la ofensiva tuvo como blancos las instalaciones de almacenamiento de minas navales, búnkeres de misiles y otros emplazamientos militares, superando los noventa objetivos destruidos. El propio CENTCOM subrayó que se evitó atacar la infraestructura destinada al petróleo, enfocándose en las capacidades militares de la zona y preservando así la operación energética.

La isla de Jark, que tiene apenas 24 kilómetros cuadrados y se sitúa a 25 kilómetros al sur de la costa iraní, representa un punto estratégico fundamental para la economía iraní, ya que permite la exportación del 90% del petróleo que produce el país, según consignó El Mundo. Este enclave en el golfo Pérsico funge como pilar clave en el comercio global de crudo, lo que magnifica los riesgos de cualquier afectación a su infraestructura.

El presidente Trump, según reportó el medio, aseguró que las fuerzas armadas iraníes perdieron toda capacidad de defensa ante los ataques estadounidenses y que el operativo representó "uno de los bombardeos más potentes de la historia de Oriente Próximo". Afirmó también que la decisión de evitar dañar las instalaciones petroleras se debió a un criterio de “decencia”, aunque advirtió que reconsideraría esa postura si Irán o algún país interfiere en el paso libre y seguro de los buques por el estratégico estrecho de Ormuz. Trump sentenció: "¡No hay nada que puedan hacer al respecto!", destacando que Irán jamás desarrollaría armas nucleares ni podría volver a amenazar a Estados Unidos, Oriente Próximo ni a ningún otro país.

A través de un video difundido tras el bombardeo, Trump sostuvo que las supuestas aspiraciones iraníes de expandirse sobre toda la región y de "aniquilar por completo" Israel han fracasado, según difundió El Mundo. Además, el presidente estadounidense emitió una declaración directa a las fuerzas armadas iraníes y a sus aliados, instándolos a deponer las armas y describiendo la situación del país como crítica.

En respuesta a estas declaraciones, un portavoz del Cuartel General Central de Khatam al Anbiya —recogido por la televisión estatal iraní y citado por El Mundo— amenazó con ataques a cualquier infraestructura petrolera, económica o energética vinculada a compañías de la región que mantengan vínculos con empresas estadounidenses. El comunicado advierte que tales instalaciones serían “destruidas inmediatamente y convertidas en cenizas”, en lo que consideran una respuesta a la agresión presidida por Washington.

El impacto del ataque ha generado versiones encontradas respecto a los daños infligidos. Según reportó El Mundo, representantes iraníes manifestaron que apenas una hora después de los bombardeos se reactivaron las defensas de la isla, desestimando así el anuncio de Trump sobre la anulación de su capacidad militar. Autoridades locales, como el gobernador adjunto de la provincia de Bushehr, Ehsan Jahaniyan, comunicaron a la radiotelevisión IRIB que tanto las exportaciones de petróleo como la vida cotidiana de la población prosiguen sin alteraciones en la isla de Jark.

El medio español también mencionó que la ofensiva estadounidense incluyó blancos clave, como defensas del ejército, la base naval de Goshen, la torre de control del aeropuerto local y un hangar de helicópteros. Hasta el momento, las autoridades iraníes no han confirmado el alcance de los daños ocasionados en esas instalaciones. Mientras tanto, Estados Unidos continúa presionando militarmente en la región. El jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense, general Dan Caine, declaró que se han atacado más de 6.000 objetivos durante cerca de dos semanas de operaciones, apuntando que el viernes marcaría el “día más intenso” de toda la campaña militar.

De acuerdo con los datos recogidos por El Mundo, la noche anterior al ataque, el presidente estadounidense había asegurado en una entrevista que un operativo en Jark “no ocupaba un lugar muy alto” en su lista de prioridades, sugiriendo que su decisión respondió a factores estratégicos en rápida evolución. La isla de Jark, enclavada en una de las áreas más sensibles para la economía global y la seguridad internacional, permanece así como foco de tensión, en una coyuntura donde las exportaciones energéticas y el control sobre las rutas marítimas concentran el pulso entre Washington y Teherán.