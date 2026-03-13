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Victoria Vera, emocionada tras ganar la Biznaga de Plata en Málaga, cierra su polémica con María Pombo

Tras ser reconocida en el Festival de Málaga y recibir un homenaje por su extensa trayectoria artística, la actriz recalca que la controversia surgida por sus críticas a los influencers jamás debió producirse y busca ahora centrarse en su legado

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La respuesta de María Pombo respecto a las críticas de Victoria Vera marcó un punto de inflexión en la controversia que se desató en torno al papel de los creadores digitales en los eventos de la industria del entretenimiento. Según consignó el medio, Pombo señaló en varias ocasiones que no se sintió ofendida y enfatizó que para ella el asunto carece de importancia, afirmando: “No, no, no me ofendió, para nada, de verdad que lo puedo entender. Es un tema en el que hay muchas opiniones, así que ningún tipo de ofensa”. La creadora de contenido concluyó: “Me alegro mucho, disculpas aceptadas y ya se acabó la polémica”, recalcando su deseo de retomar sus actividades cotidianas y priorizar a su familia.

Victoria Vera, por su parte, fue reconocida en el Festival de Málaga al recibir la Biznaga Ciudad del Paraíso, una distinción que honra toda su trayectoria profesional en cine, teatro y televisión. Según publicó el medio, Vera agradeció este homenaje en una gala celebrada en el Teatro Cervantes de Málaga, donde destacó sentirse “muy honrada, muy contenta y feliz de estar en Andalucía”. La ceremonia puso de relieve la huella que la actriz ha dejado en la cultura española y su papel como una de las figuras más relevantes de la Transición.

La entrega del premio coincidió con la polémica por sus declaraciones acerca de la presencia de influencers en eventos culturales. En declaraciones previas, recogidas por el medio, Vera había defendido la relevancia de las actrices clásicas como auténticas “influencers” de épocas anteriores, poniendo en cuestión la creciente visibilidad de los creadores digitales en las alfombras rojas de la industria audiovisual. Estas manifestaciones generaron controversia en redes sociales, con reacciones que reabrieron el debate sobre el papel y la legitimidad de los perfiles de internet en el ámbito cultural.

Durante el Festival de Málaga, y ante preguntas de la prensa sobre el asunto, Victoria Vera buscó dar por finalizada la discusión. Tal como publicó el medio, la actriz expresó que la controversia “no tenía que haber existido” y manifestó su intención de centrar la atención en su carrera y en la celebración del reconocimiento recibido. Previamente, la intérprete ya había matizado sus palabras mediante un comunicado, subrayando que el debate superó sus expectativas y no reflejaba su propósito original.

El episodio sirve como muestra del choque intergeneracional presente en la actual esfera mediática, donde conviven figuras de larga trayectoria artística y nuevos perfiles surgidos en entornos digitales. Tanto la postura conciliadora de María Pombo como el énfasis de Victoria Vera en privilegiar su legado buscan rebajar la crispación y reenfocar el debate en los méritos profesionales y la contribución a la cultura.

La Biznaga Ciudad del Paraíso recibida por Victoria Vera durante el festival malagueño se suma a una serie de reconocimientos obtenidos a lo largo de su carrera. El galardón destaca su dedicación al desarrollo del cine, el teatro y la televisión en España y su influencia durante el periodo de la Transición, consolidándose como una de las grandes figuras del panorama artístico nacional. Según detalló el medio, el homenaje a Vera contó con la asistencia de diversas personalidades del mundo de la cultura y representó uno de los momentos más destacados de la reciente edición del Festival de Málaga.

El reconocimiento a Victoria Vera, junto a la respuesta de María Pombo, ilustra una coyuntura en la que actores tradicionales y protagonistas de los nuevos medios buscan encontrar espacios de diálogo y respeto, lejos de la confrontación. Tal como informó el medio, ambas buscan ahora centrarse en sus respectivos caminos, dejando atrás una polémica que cobró notoriedad en las redes sociales, pero que ninguna considera relevante para el futuro de sus actividades.

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