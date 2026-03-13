Suecia aborda un nuevo buque de la 'flota fantasma' rusa y detiene a su capitán por falsificación de documentos

La detención del capitán de un petrolero identificado como miembro de la llamada ‘flota fantasma’ rusa se suma a recientes acciones de control marítimo incrementadas en el mar Báltico, según informó la Guardia Costera sueca. De acuerdo con este organismo, la embarcación ‘Sea Owl 1’, bandera de Comoras, fue interceptada frente a las costas de Trelleborg y sometida a una revisión que derivó en un interrogatorio a la tripulación y al arresto del capitán, ciudadano ruso, bajo cargos de presunta falsificación de documentos.

Según publicó el medio encargado de la operación, las autoridades suecas señalaron que el ‘Sea Owl 1’ figura en la lista de sanciones de la Unión Europea debido a la guerra en Ucrania. La operación se llevó a cabo en la tarde del jueves y contó con la participación de la Fiscalía, que posteriormente, tras el interrogatorio a bordo, notificó el viernes la detención del capitán por manipulación ilícita de la documentación del buque.

La interceptación de la ‘Sea Owl 1’ sigue a un incidente anterior ocurrido el sábado pasado, cuando las autoridades suecas abordaron el buque ‘Caffa’, también señalado como perteneciente a la ‘flota fantasma’ rusa y sancionado por la Unión Europea. Ambos casos tuvieron lugar frente a las costas de Trelleborg, una zona que ha adquirido mayor relevancia para las operaciones de control y seguridad marítima, dada la intensificación de sanciones europeas por el conflicto en Ucrania.

Los servicios de inteligencia ucranianos comunicaron que el ‘Caffa’ trasladó cereales desde territorios de Ucrania ocupados por fuerzas rusas en julio de 2025, y que la carga se realizó en el puerto de Sebastopol, en Crimea. Esta información refuerza las sospechas sobre el uso de estos buques para esquivar sanciones internacionales y transportar mercancías bajo documentos supuestamente fraudulentos.

En un comunicado oficial de la Guardia Costera sueca, Daniel Stenling, subdirector de operaciones, enfatizó la posición de las autoridades: “El sector marítimo debe saber que mantenemos el orden en el mar y actuamos para aumentar la seguridad de quienes operan en nuestras aguas. Quien infrinja esta orden debe saber que intervendremos cuando las condiciones sean propicias”. Según consignó la misma fuente, estas intervenciones buscan no solo hacer cumplir la normativa internacional, sino también reforzar la seguridad en la región.

La Fiscalía añadió que, tras la inspección y el interrogatorio de los tripulantes en la tarde del jueves, se decidió la detención formal del capitán la mañana del viernes, con base en la evidencia recopilada durante el abordaje. El arresto responde a sospechas fundadas de que los papeles del buque fueron manipulados con el fin de ocultar su verdadera identidad y su conexión con operaciones sancionadas por la Unión Europea.

El medio detalló que, aunque ambos buques navegaban bajo banderas de conveniencia que no los relacionan directamente con Rusia, han sido identificados por las autoridades europeas y ucranianas como miembros de una red de embarcaciones destinada a evadir controles comerciales y legales. La reciente serie de abordajes e inspecciones forma parte de un esfuerzo regional para frenar prácticas ilícitas asociadas tanto al conflicto en Ucrania como a la minería de datos marítimos sospechosos.

Los incidentes reportados cerca de Trelleborg reflejan el énfasis renovado en coordinar acciones entre las agencias suecas y europeas, con el objetivo de prevenir el tráfico ilegal y la falsificación de documentos entre buques operados por intereses rusos. La vigilancia en el mar Báltico busca garantizar que las sanciones adoptadas ante el conflicto en Ucrania produzcan los efectos previstos y que ningún buque sancionado utilice aguas suecas para realizar transferencias de mercancías de origen o destino cuestionable, según subrayaron funcionarios consultados por fuentes oficiales.

El refuerzo del control marítimo, según destacó la prensa sueca encargada de la difusión de estos hechos, responde también a informes previos sobre la capacidad de la ‘flota fantasma’ rusa para modificar rutas, identidades y cargas a fin de dificultar la trazabilidad y vulnerar las restricciones internacionales. Los abordajes recientes, incluidos los de los buques ‘Sea Owl 1’ y ‘Caffa’, ilustran la voluntad de las autoridades de intervenir ante cualquier sospecha y colaborar con socios europeos y ucranianos en la recopilación de pruebas y la aplicación de la ley.

Las autoridades mantienen bajo vigilancia otros buques en la región, en una estrategia que, según distintos comunicados, apunta a limitar las maniobras de los operadores marítimos implicados en violaciones tanto de sanciones comerciales como de controles documentales en el mar Báltico.