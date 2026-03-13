Registrada una explosión en Teherán en medio de las masivas marchas en Irán por el Día de Jerusalén

El nuevo ayatolá, Mojtaba Jamenei, exhortó a la población a sumarse a las manifestaciones en una convocatoria que marcó su primer mensaje público tras asumir el liderazgo supremo, luego del asesinato de su padre Alí Jamenei el 28 de febrero, hecho que coincidió con el inicio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel en territorio iraní. En este contexto de alta tensión política y militar, se produjo una explosión en Teherán durante las marchas masivas por el Día de Jerusalén, sin que hasta el momento se haya confirmado el origen del estallido ni la existencia de víctimas.

De acuerdo con información difundida por la agencia Europa Press, la explosión tuvo lugar este viernes en la capital iraní, en medio de las movilizaciones multitudinarias convocadas anualmente en solidaridad con la población palestina y en rechazo a la ocupación de Jerusalén Este. El evento ocurre mientras persiste la escalada militar tras la mencionada ofensiva, cuyas consecuencias han dejado un saldo de más de 1.200 muertos en territorio iraní, incluyendo altos funcionarios militares y gubernamentales, según cifras oficiales recogidas por el citado medio.

Imágenes retransmitidas por el canal público IRIB mostraron columnas de humo denso elevándose en las proximidades de la calle Enquelab, una de las principales arterias de la ciudad. Se observó a manifestantes dirigiéndose hacia el punto del estallido y coreando consignas como “Dios es el más grande”, “Muerte a Israel” y “Muerte a Estados Unidos”, según reportó Europa Press en base al material audiovisual divulgado. Estas consignas forman parte de la retórica habitual en las marchas del Día de Jerusalén, una jornada instaurada tras la Revolución Islámica de 1979 por iniciativa del ayatolá Ruholá Jomeini.

Entre los asistentes a las marchas de este año se encontraba el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani, así como el jefe del aparato judicial, Golamhosein Mohseni Ejei, detalló Europa Press. Ningún reporte oficial ha confirmado hasta ahora si alguna de las figuras presentes en el evento resultó afectada por la explosión ni se ha informado sobre lesionados entre los participantes.

Las circunstancias que rodearon la explosión permanecen desconocidas. Ni las autoridades locales ni el Ejército de Israel se han pronunciado de manera clara sobre una posible conexión entre el estallido y las recientes hostilidades militares. Horas antes, el Ejército israelí había comunicado el lanzamiento de una serie de ataques contra lo que denominó “infraestructura del régimen terrorista iraní” en Teherán, Shiraz y Ahvaz, según consignó Europa Press, aunque no ha emitido declaraciones adicionales acerca de una posible implicación en el incidente registrado durante las marchas.

La jornada del Día de Jerusalén en Irán, tradicionalmente celebrada al término del mes de Ramadán y replicada en distintos países de mayoría musulmana, representa una fecha significativa para la expresividad política y social contra el sionismo y la ocupación de Jerusalén Este, subraya la información recogida por Europa Press. La Explanada de las Mezquitas, sitio central en la ciudad disputada, ocupa un papel simbólico tanto para los musulmanes como para otras comunidades religiosas, razón por la cual la protesta adquiere una dimensión internacional.

La escalada del conflicto desde el 28 de febrero ha incidido en el clima de inseguridad en Irán. El asesinato del líder supremo y de altos cargos del Gobierno y del Ejército, en el marco de los ataques atribuidos a fuerzas estadounidenses e israelíes, ha elevado el nivel de alerta tanto en la capital como en otras regiones estratégicas. A raíz de estos episodios, las autoridades iraníes respondieron mediante el lanzamiento de misiles y drones contra posiciones y bases militares relacionadas con Israel y Estados Unidos en el Oriente Próximo, de acuerdo a la síntesis que ofrece Europa Press.

Hasta el momento, las investigaciones llevadas adelante por las autoridades iraníes no han arrojado resultados concluyentes acerca de los responsables de la explosión ocurrida durante las manifestaciones. Tampoco se han divulgado datos sobre víctimas fatales o heridos entre los manifestantes o los funcionarios presentes, en lo que sigue siendo un episodio bajo análisis y con repercusiones en el desarrollo de las protestas por el Día de Jerusalén y en la dinámica regional.

Europa Press resumió que la jornada de protestas y la posterior explosión se inscriben en una coyuntura marcada por una ofensiva militar internacional, con continuos intercambios de hostilidades entre Irán y el eje formado por Estados Unidos e Israel, situación que mantiene la atención de los organismos de seguridad y de la comunidad internacional.