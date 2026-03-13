Michael Valgren levanta en la Tirreno-Adriático los brazos cinco años después y Del Toro recupera el liderato

Isaac del Toro volvió a enfundarse el maillot de líder en la general de la Tirreno-Adriático tras una etapa caracterizada por el dominio de la fuga y la victoria en solitario de Michael Valgren. El ciclista mexicano del UAE Team Emirates-XRG aseguró la segunda plaza en una jornada decisiva, desbancando al hasta entonces líder y consolidando sus opciones en la carrera. Según detalló el medio, la quinta etapa transcurrió entre Marotta-Mondolfo y Mombaroccio sobre un recorrido de 184 kilómetros, marcada por el intenso ritmo y la lucha estratégica tanto en la escapada como en el pelotón.

Tal como publicó el medio, Michael Valgren (EF Education-EasyPost) fue uno de los protagonistas al integrarse en la escapada junto a otros siete corredores: Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), Sjoerd Bax (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Georg Zimmermann (Lotto Intermarché), Jack Haig (INEOS Grenadiers), Joan Bou (Caja Rural-Seguros RGA) y los ciclistas del Alpecin-Premier Tech, Edward Planckaert y Emiel Verstrynge. Este grupo logró distanciarse en los primeros compases gracias a una velocidad media de 46 kilómetros por hora, lo cual permitió abrir una brecha superior a los cuatro minutos respecto al grupo principal.

Valgren consiguió mantenerse al frente a pesar de los intentos de reducción de distancia del pelotón, impulsado principalmente por el Red Bull-BORA, equipo que pretendía afianzar el liderato en manos de sus corredores. De acuerdo con lo reportado, la intención del Red Bull-BORA al endurecer el ritmo era reducir la ventaja de los fugados, lo que puso a prueba la resistencia de Valgren y sus acompañantes.

El momento clave se presentó a 60 kilómetros de la meta, cuando la escuadra Red Bull-BORA intensificó la persecución para intentar neutralizar la escapada. A pesar del esfuerzo del pelotón, Valgren persistió y separó sus opciones del resto de la fuga a medida que se aproximaba la línea de meta, consolidando así una victoria individual que, según consignó el medio, puso fin a una sequía de triunfos que se remontaba a la Coppa Sabatini de 2021. En aquel entonces, había sido la última vez que el ciclista danés había levantado los brazos en señal de victoria, y desde entonces, ninguna otra conquista había engrosado su palmarés.

Mientras Valgren avanzaba hacia la meta, Isaac del Toro aprovechó el escenario creado por el recorte de distancias para lanzar su ataque. El mexicano, encontrándose con condiciones favorables por la disminución de la diferencia de tiempo, cruzó la meta en segundo lugar. Este resultado le permitió recuperar la ‘maglia azurra’, símbolo del liderazgo general en la Tirreno-Adriático. Matteo Jorgenson (Team Visma) finalizó en la tercera posición.

El medio explicó que la etapa reina de la clásica italiana se distinguió tanto por la combatividad de los fugados como por las tácticas de control en el grupo principal. Valgren, con experiencia en pruebas de fondo y tras varios intentos fallidos en años anteriores, optó por buscar la victoria a través de un ataque sostenido, mientras sus rivales prefirieron conservar energías ante el previsible desenlace explosivo.

La victoria de Valgren representa un punto de inflexión en su carrera reciente, según explicó el medio, dado que sus anteriores participaciones no le habían brindado éxitos importantes. Su triunfo en Mombaroccio también destaca el papel de las fugas en las etapas de montaña, donde la resistencia individual y las decisiones tácticas determinan el resultado.

Del Toro, al recobrar el maillot de líder, refuerza la presencia latinoamericana en el ciclismo internacional. La actuación del joven mexicano no solo le devuelve el liderazgo general, sino que también lo sitúa como una de las referencias de la competencia en la lucha por el título. La recuperación del liderato llega precedida de actuaciones consistentes en las etapas previas, permitiendo que el UAE Team Emirates-XRG vuelva a figurar en la primera posición de la clasificación colectiva.

El desarrollo de la jornada dejó claro, según reportó el medio, que tanto las estrategias de equipo como la fortaleza individual influyeron en el desenlace. Mientras el Red Bull-BORA apostó por mantener la presión desde el pelotón para defender el maillot de líder, los ciclistas en fuga, encabezados por Valgren, supieron capitalizar las oportunidades surgidas de los relevos y el elevado ritmo inicial de la etapa.

La combinación de fuerza en la escapada, el empuje de los equipos que buscaban recortar distancias y la determinación de los líderes individuales, proporcionó un desenlace ajustado y modificado la configuración de la clasificación general en la antesala de las últimas etapas de la carrera.

Según lo informado, los protagonistas de la fuga seleccionada lograron mantener la incertidumbre durante buena parte del trazado, hasta que la resistencia individual de Valgren se impuso sobre el ritmo marcado por el pelotón. La diferencia acumulada al inicio de la etapa y las variaciones tácticas desempeñaron un papel clave en el resultado final de la etapa y el regreso de Del Toro al primer puesto de la general.