Meta prueba a añadir enlaces en los pies de foto de las publicaciones de Instagram para cuentas verificadas

Meta está probando una nueva función que permite a los usuarios añadir enlaces en los pies de fotos de las publicaciones en Instagram, pero solo a aquellos que estén suscritos a Meta Verified.

La función de añadir enlaces en Instagram está limitada para el contenido en formato de 'historias' y 'reels', así como la biografía ubicada en el perfil de cada usuario. Sin embargo, Meta está trabajando en ampliar esta característica a las publicaciones.

Este jueves, la creadora de contenido Andrea Valeria ha publicado en Threads una grabación de pantalla en la que se muestra cómo funciona esta actualización en Instagram. "Aparentemente solo se puede usar diez veces en un mes según el mensaje que me llegó", ha explicado.

Al final del pie de foto aparece un enlace a Substack, que se abre de la misma manera que en el resto de formatos de Instagram. No obstante, la prueba solo le aparecía en la aplicación móvil.

Aunque no ha emitido ningún comunicado oficial, Meta ha indicado a Engadget que está probando enlaces en los pies de foto para los suscriptores de Meta Verified, pero no ha dado más detalles sobre cuántos usuarios tienen acceso a esta nueva función.

De esta forma, Meta continúa preparando el camino para introducir sus planes de suscripción en las aplicaciones de Instagram, Whatsapp y Facebook, para ofrecer una "experiencia premium" a los usuarios.

