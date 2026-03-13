Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el viernes 13 de marzo

EpData ha informado que, a partir de las primeras horas del viernes 13 de marzo, los usuarios suscritos podrán acceder a una nueva serie de recursos visuales comparativos y tablas actualizadas sobre inflación, precios de alquiler y evolución del PIB, abarcando tanto España como Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Según indicó la programación oficial difundida por EpData, las publicaciones cubrirán indicadores clave de coyuntura económica, ofreciendo a los abonados información detallada y actual para el análisis nacional e internacional.

De acuerdo con la información publicada por EpData, la agenda para ese día contempla la disponibilidad, desde las 9.00 horas, del Índice de Precios de Consumo (IPC) de febrero de 2026 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España. Este dato permitirá a los suscriptores revisar tanto los valores actualizados como los gráficos evolutivos del indicador, con acceso a través del portal digital de EpData. Simultáneamente, a esa misma hora se pondrá a disposición el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda, correspondiente también a febrero de 2026 y elaborado por el INE, facilitando indicadores esenciales para el seguimiento del mercado de alquileres en España.

El medio EpData detalló que esos mismos recursos se ampliarán a temas de economía internacional. A partir de las 9.00 horas, los abonados podrán consultar el IPC de Francia, acompañando la información con visualizaciones que reflejan la evolución de la inflación en dicho país. Además, estará disponible desde esa hora el dato actualizado sobre el Producto Interior Bruto (PIB) del Reino Unido, incluyendo comparativas históricas y gráficas del crecimiento económico británico.

En el campo del análisis macroeconómico internacional, EpData también ha previsto la publicación del PIB de Estados Unidos. En este caso, el conjunto de datos y los gráficos correspondientes se habilitarán a partir de las 13.30 horas. Según consignó EpData, este material permitirá comparar las tendencias de crecimiento económico en la economía estadounidense respecto a las europeas ya mencionadas.

Los enlaces directos a cada uno de los conjuntos de datos recientemente actualizados han sido comunicados por EpData con antelación a través de su agenda de publicaciones. Cada indicador incluye secciones de descarga y visualización tanto de los valores actuales como de los históricos, facilitando el trabajo de investigadores, periodistas y especialistas que requieran material preciso en sus análisis.

EpData indicó que los recursos presentados buscan dar una visión integral de la evolución de los principales indicadores económicos en cada país, enfatizando los campos de inflación y precios de alquiler en el caso de España y Francia, y la evolución del PIB para Reino Unido y Estados Unidos. El acceso a estos conjuntos de datos, junto con los gráficos comparativos, se enmarca dentro de la estrategia de actualización permanente de servicios para los abonados de la plataforma, según las pautas adelantadas en la programación oficial.

El medio EpData recordó que, para consultas adicionales o para obtener aclaraciones sobre los recursos publicados, las personas interesadas pueden comunicarse a través de la dirección de correo electrónico de contacto, reforzando la disponibilidad de atención directa para resolver dudas puntuales sobre la información difundida.

Todos estos recursos forman parte de la oferta exclusiva para abonnados, que, según EpData, podrán disponer de los conjuntos de datos y gráficos actualizados desde primeras horas del viernes 13 de marzo, en concordancia con los horarios indicados para cada indicador en la agenda oficial publicada por la plataforma.