Urtasun llama a avanzar en un sistema de seguridad autónomo a EEUU en el 40 aniversario del referéndum sobre la OTAN

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, reiteró su demanda de que España abandone la Organización del Tratado del Atlántico Norte y cierre las instalaciones militares estadounidenses en Rota y Morón, una postura que, según expresó, responde a la preocupación de que la permanencia en la alianza atlántica representa un riesgo para el país. En declaraciones recogidas por Europa Press y realizadas en medios como ‘TVE’ y ‘Canal Red’, Belarra manifestó que la entrada de España en la OTAN, validada en el referéndum de 1986, constituyó la “primera traición” del Partido Socialista Obrero Español a la izquierda alternativa y solicitó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que actúe conforme al mensaje de “No a la guerra”.

De acuerdo con Europa Press, el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, insistió en la necesidad de que Europa desarrolle un sistema autónomo de seguridad y defensa, con el objetivo de lograr una soberanía política y militar propia. Urtasun, durante una visita a la exposición ‘Museo La Cañada’, afirmó que Europa ha delegado durante muchos años la protección militar en Estados Unidos, calificando esta dependencia como un error, sobre todo en una coyuntura en la que Washington enfrenta una situación interna “políticamente muy inestable”.

El ministro planteó que la construcción de una autonomía estratégica europea constituye el objetivo al que aspira Sumar y que se están dando pasos hacia dicho modelo, aunque subrayó que las transformaciones de este calado requieren tiempo y no se concretan de forma inmediata, reportó Europa Press. Urtasun propuso evolucionar desde el paradigma de la OTAN, donde las decisiones dependen en gran medida de Estados Unidos, hacia una estructura defensiva propia en el continente, definiendo este proyecto como la transición hacia un “paraguas autónomo y propiamente europeo”.

En sus declaraciones a los medios, Belarra sostuvo que España, al albergar bases militares estadounidenses, se sitúa en una posición que incrementa los riesgos para la seguridad nacional. Expresó que aunque el presidente del Gobierno haya transmitido públicamente su negativa a que dichas instalaciones se utilicen para posibles ataques a Irán, las bases continúan siendo operativas. Insistió en la necesidad de que el Gobierno de Sánchez materialice su compromiso con la no intervención militar y abogó por una política exterior que implique el aislamiento internacional de figuras como Donald Trump, así como la construcción de alianzas económicas y políticas contrarias a sus postulados.

La conmemoración de los cuarenta años del referéndum en el que se consultó a la ciudadanía sobre la permanencia de España en la OTAN ha propiciado la reaparición del debate sobre el papel del país en la defensa continental y la relación con Washington. De acuerdo con Europa Press, tanto Urtasun como Belarra han utilizado la efeméride para defender perspectivas distintas sobre la integración militar en el marco atlántico y para plantear cambios en la orientación estratégica de España y de Europa.

El papel de la OTAN, las bases estadounidenses y la relación transatlántica han sido puntos de controversia recurrentes en la política española desde la adhesión formal a la organización en los años ochenta. Las posiciones que integran la coalición de gobierno muestran enfoques contrapuestos sobre la conveniencia de continuar bajo el paraguas de seguridad de la alianza y sobre el modelo estratégico que debería prevalecer en Europa, según lo publicado por Europa Press.

La secretaría general de Podemos subrayó que la presencia de bases estadounidenses en territorio español forma parte de una política que considera incoherente con la soberanía nacional y pidió la retirada de la infraestructura militar del país. Además, cuestionó el alineamiento con estrategias externas que, a su juicio, pueden situar a España en situaciones de vulnerabilidad internacional. Por su parte, Urtasun terminó sus declaraciones señalando la necesidad de avanzar con determinación en la construcción de una seguridad europea concebida y ejecutada desde el propio continente, reportó Europa Press.