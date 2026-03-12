Torres acusa a Feijóo de "priorizar" una derrota del Gobierno a apoyar el real decreto con medidas por la guerra en Irán

Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, señaló que la responsabilidad de los partidos que han ejercido gobierno en España debe estar enfocada en la cooperación institucional y no en la confrontación política. Según informó Europa Press, Torres subrayó la importancia de que la oposición, representada por el Partido Popular y liderada por Alberto Núñez Feijóo, adopte una postura constructiva ante las iniciativas legislativas relacionadas con desafíos internacionales como la guerra en Irán. El ministro enfatizó que la labor opositora no debe orientarse únicamente al desgaste del Ejecutivo, sino también a la aportación conjunta de soluciones a los retos nacionales e internacionales.

De acuerdo con declaraciones recogidas por Europa Press en el programa ‘Las Mañanas de RNE’, Torres reprochó a Feijóo el hecho de anteponer un eventual fracaso político del Gobierno sobre la aprobación de un real decreto ley destinado a enfrentar las consecuencias de la escalada bélica en Oriente Próximo. El ministro advirtió que resultaría “lamentable” que el Partido Popular rechazara dicho decreto cuando este se someta a votación tras su aprobación en el Consejo de Ministros programado para el próximo martes.

El medio Europa Press detalló que Torres ha iniciado una serie de reuniones con diversos grupos parlamentarios con el propósito de recabar apoyos para el citado decreto, que incluye medidas específicas para paliar los efectos de la guerra en Irán. Durante estas gestiones, el ex presidente autonómico afirmó que el líder de la oposición mantiene “heridas internas” producto de no haber alcanzado la presidencia del Gobierno en 2023, lo cual, según la perspectiva de Torres, influye en su manera de actuar frente a las propuestas gubernamentales. El ministro sostuvo que Feijóo no termina de “aceptar” ni “entender” que Pedro Sánchez haya logrado continuar en el cargo de presidente del Gobierno, lo que motiva, a juicio de Torres, el rechazo sistemático a las medidas del Ejecutivo.

Como ejemplo de ese comportamiento, Torres aludió al voto en contra del Partido Popular a la limitación del precio de la energía, una medida propuesta previamente por el Gobierno central. En sus intervenciones, el ministro expresó su percepción de que falta “criterio de Estado” y sentido de responsabilidad institucional entre sectores de la oposición que anteriormente han ocupado el poder. Citó que la función opositora debe contribuir también a la “construcción” de consensos y soluciones.

Europa Press consignó asimismo que Torres atribuye al Partido Popular la obligación de comunicarse con el Gobierno en circunstancias complicadas, como la derivada de la intensificación del conflicto en Oriente Próximo. El ministro relató, en relación a su anterior experiencia como presidente de Canarias, que valoró positivamente los contactos mantenidos desde la oposición regional, quienes ofrecieron colaboración y apoyo al Ejecutivo autonómico durante su mandato.

En cuanto a la actual ronda de contactos para lograr apoyos parlamentarios suficientes, Torres valoró los esfuerzos del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por establecer vías de diálogo con el Partido Popular. Según publicó Europa Press, Bolaños ha procurado escuchar las propuestas del principal partido de la oposición con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita la convalidación del citado decreto ley en la próxima votación parlamentaria. Torres explicó que el Gobierno está dispuesto a incorporar sugerencias tras escuchar las “opiniones” de los distintos grupos, indicando que la elaboración del paquete de medidas se encuentra aún en proceso de concreción.

Por otro lado, Europa Press reportó que Torres también se refirió a su citación como testigo en el juicio relacionado con el conocido como ‘caso Koldo’, fijado para abril. El ministro afirmó que su comparecencia responde a una solicitud de la defensa del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y que obedece a un “procedimiento normal” en el marco del proceso judicial.

Respecto a sus contactos con el exasesor de Ábalos en el Ministerio, Koldo García, Torres precisó, según Europa Press, que las conversaciones tuvieron como único propósito gestionar pagos pendientes por material sanitario adquirido durante la pandemia, cuando Torres presidía el Gobierno de Canarias. Destacó que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluyó en uno de sus informes que no se detectaron actuaciones fuera del marco legal en su intervención. Según manifestó el ministro y publicó Europa Press, su actuación se limitó al cumplimiento de la obligación de abonar los importes debidos a las empresas proveedoras de material sanitario, subrayando que actuar de manera contraria equivaldría a incumplir la legalidad vigente.