Elena Furiase reacciona emocionada al mensaje de orgullo de su madre, Lolita Flores: "¿Ha dicho eso?"

La reciente participación de Elena Furiase y Lolita Flores en la película ‘Mallorca confidencial’ ha generado interés, en parte porque marca la primera colaboración de madre e hija en la gran pantalla, pese a que apenas comparten escenas. De acuerdo con el medio que difundió la noticia, durante el Festival de Cine de Málaga ambas presentaron este proyecto, en el que Lolita Flores retorna a un papel protagonista veinticinco años después de su última experiencia similar en el cine. La reacción de Elena Furiase fue de sorpresa y alegría al enterarse de las palabras de reconocimiento y orgullo expresadas por su madre.

Según publicó la fuente, el orgullo de Lolita Flores hacia el trabajo interpretativo de su hija se manifestó públicamente durante el festival, al afirmar sobre Elena: "Ya tengo sucesora, me puedo morir". Este comentario, recogido ante los medios, fue comunicado a Elena Furiase durante su paso por la alfombra roja del evento. Al conocer estas palabras, la actriz expresó su sorpresa, preguntando: "¿Ah sí? ¿ha dicho eso?". Furiase puntualizó que, si su madre piensa eso de ella, siente un profundo orgullo y agradecimiento, señalando que el aprecio viene no solo de su madre sino de alguien que podría ejercer una mirada crítica sobre su trabajo. Además, Furiase señaló que su madre mostró especial satisfacción por la interpretación de Elena en ‘La boda’, película con la que la joven actriz ha obtenido reconocimientos recientes.

El medio detalló que aunque ambas participan como elenco en ‘Mallorca confidencial’, la interacción entre sus personajes es mínima dentro de la trama. Elena Furiase explicó que apenas coinciden en una secuencia en la que no hay diálogo entre ellas, y afirmó que en el rodaje solamente compartieron un par de jornadas. Los horarios y la estructura de la película impidieron un trabajo conjunto más amplio, según relató la propia Furiase, que manifestó que disfrutaría mucho volver a coincidir laboralmente con su madre en un futuro. A pesar de la corta interacción en el plató, para la actriz resulta “bonito” coincidir en un proyecto cinematográfico junto a su madre, a quien no solo admira en lo profesional sino que considera una compañía grata en el trabajo.

Tal como consignó el medio, la participación de Lolita Flores en ‘Mallorca confidencial’ representa un retorno significativo al cine tras veinticinco años de ausencia en papeles principales. La colaboración con su hija en este largometraje añade un matiz familiar especial a una carrera ya consolidada. Por su parte, Elena Furiase sigue abriéndose camino en la industria, con su destacada actuación en ‘La boda’, filme por el que ha cosechado elogios tanto de la crítica como del público, y cuyas cualidades han impresionado particularmente a su madre.

Según la información compartida, la admiración entre ambas intérpretes trasciende el vínculo familiar, respaldada por un respeto mutuo en el ámbito profesional. Elena Furiase puntualizó que recibir elogios de su madre tiene aún más valor, ya que, por su experiencia, Flores podría adoptar una postura más exigente respecto a su desempeño. Este factor incrementa la satisfacción de la joven actriz al conocer las declaraciones realizadas por su madre en el festival.

El intercambio entre ambas ha contribuido al interés mediático en torno a ‘Mallorca confidencial’, película que no solo implica el reencuentro de Lolita Flores con el cine, sino también la colaboración inédita con su hija, aunque su interacción actoral haya sido limitada dentro del proyecto. Según relató Furiase, la oportunidad de compartir elenco con su madre representa para ella una experiencia positiva y un motivo de alegría, independientemente de la cantidad de escenas compartidas.