El estreno de 'ROM' de la Compañía Nacional de Danza en los Teatros del Canal cosecha la ovación en su oda al movimiento

La interacción entre la herencia expresionista y dramatúrgica de Johan Inger y el lenguaje abstracto y algorítmico de William Forsythe marcó el tono de la noche inaugural del programa doble ‘ROM’ de la Compañía Nacional de Danza en los Teatros del Canal. Según publicó la agencia de noticias, el programa presentado el jueves 12 de marzo en la Sala Roja de estos teatros de Madrid introduce dos piezas recientes al repertorio de la agrupación, dirigida por Muriel Romero: “The Second Detail”, de William Forsythe, y “Become”, de Johan Inger. La propuesta desplegó frente al público los distintos rangos del movimiento en el cuerpo humano y fue recibida con una ovación.

Según informó el medio, el título del programa, ‘ROM’ (Range of Motion), hace alusión justamente a esa variedad de movimientos posibles, evocando la memoria física y el alcance expresivo del cuerpo. La velada comenzó con la obra de Forsythe estrenada en 1991, considerada una de las más representativas de su carrera, y que ha integrado el repertorio de múltiples compañías de danza clásica internacionales. Esta pieza está acompañada por música electrónica compuesta por Thom Willems y explora, en 22 minutos, una secuencia intensa de pasos de danza con una gran exigencia técnica para los bailarines.

Forsythe, con más de cinco décadas de trayectoria en la coreografía, es reconocido por transformar y redirigir el ballet más allá del repertorio tradicional, abordándolo como una disciplina artística dinámica y adaptable a los códigos y formas escénicas del siglo XXI, detalló el medio. En “The Second Detail”, el público presenció una interpretación marcada por la fuerza y la creatividad, donde el conjunto de bailarines transmitió una energía constante durante toda la duración de la pieza; el formato físico y lúdico del espectáculo generó un ambiente complejo que resaltó la versatilidad y amplitud de estilos presentes en el elenco.

Tras una pausa, la compañía presentó “Become”, una pieza creada por el coreógrafo sueco Johan Inger, quien en 2015 realizó para la CND la exitosa adaptación de “Carmen”. En “Become”, de acuerdo con lo publicado, Inger explora la noción de cambio y transformación, proponiendo una puesta en escena íntima y poética. Esta obra, estrenada previamente por la compañía Take Off Dance en el festival de Itálica en Sevilla durante junio del año pasado, se extiende por 24 minutos y constituye una celebración de la reinvención personal y colectiva.

El medio informó que los intérpretes plasmaron en el escenario dinámicas de unión y cooperación, mostrando que el esfuerzo grupal puede impulsar y renovar la creación artística. La escenografía, cargada de colores y formas en movimiento, convirtió la propuesta en un viaje emocional, donde la transformación se percibió como un proceso colaborativo que involucra al conjunto de bailarines y conecta emocionalmente con los asistentes.

Para la preparación de ‘ROM’, la dirección artística de Muriel Romero incluyó la colaboración de Stefanie Arndt y Amy Raymond como stagers para la pieza de Forsythe, junto a Carolina Armenta, asistente coreográfica de Inger, según consignó el medio. Romero priorizó la incorporación fiel de las visiones coreográficas de ambos autores, asegurando la integración de sus lenguajes al trabajo de la compañía.

El programa doble, según destacó la publicación, representa una fusión entre la tradición coreográfica y la búsqueda contemporánea en el ámbito de la danza, al reunir dos estilos contrastantes y complementarios. La oportunidad de presenciar el espectáculo en Madrid está disponible hasta el 15 de marzo en la sala Roja de los Teatros del Canal, ofreciendo al público la posibilidad de acercarse a una experiencia que combina el potencial físico del cuerpo con la emoción de la creación artística en vivo.

Finalmente, la recepción entusiasta del público ante ambas piezas fue señalada por el medio como un reflejo del interés y reconocimiento que suscita la exploración del movimiento y la innovación estética desarrollada por la Compañía Nacional de Danza bajo la conducción de Muriel Romero.