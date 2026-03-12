El 54% de los españoles compra en comercios locales al recoger sus pedidos online, según GLS

El modelo de recogida de paquetes en puntos de conveniencia ha supuesto un cambio en los hábitos de consumo y distribución, según un estudio realizado por GLS Spain, que indica que el 64% de quienes realizan compras online en España ya ha utilizado al menos una vez un punto de conveniencia o una taquilla inteligente. Esta tendencia sugiere una consolidación del modelo ‘Out of Home’ (OOH) como alternativa relevante frente a la tradicional entrega a domicilio y destaca una evolución en las preferencias del consumidor hacia opciones más flexibles y autónomas. De acuerdo con el mismo informe, el 54% de los españoles ha realizado alguna compra en el comercio físico donde recoge sus pedidos adquiridos por internet, lo que favorece también a los negocios locales.

Según consignó GLS Spain, el ‘Out of Home’ consiste en la entrega de paquetes en ubicaciones externas al domicilio, como tiendas locales o taquillas inteligentes, para facilitar la recogida en momentos y lugares convenientes cuando el cliente no se encuentra en casa. El medio detalló además que el 86% considera que este sistema es beneficioso para los comercios donde se instalan estos puntos de recogida, al incrementar la visibilidad de estos establecimientos y atraer potenciales compradores.

El análisis publicado por GLS Spain mostró que, dentro de las modalidades de entrega OOH, las taquillas inteligentes alcanzan ya más de un tercio de las preferencias entre los usuarios que optan por este tipo de recogida. Esta cifra pone de relieve el interés de los consumidores por sistemas alternativos que permiten mayor control sobre el momento de retirar el paquete y evitan problemas relacionados con la ausencia en el domicilio.

La empresa GLS Spain recopiló información relevante sobre percepción, comportamiento y expectativas de los consumidores en torno a este fenómeno, reflejando que las opciones alternativas de entrega generan nuevas oportunidades tanto para el sector logístico como para el comercio minorista. El director de Estrategia, OOH y Fulfilment de GLS Spain, Juan Sandes, afirmó que el ‘Out Of Home’ “se consolida como una solución que aporta valor a todo el ecosistema: ofrece flexibilidad al consumidor, reduce entregas fallidas y ayuda a que el comercio local gane tráfico y oportunidades de venta”.

El informe de GLS Spain también identificó que esta modalidad responde a las actuales demandas de quienes compran por internet, quienes priorizan la conveniencia y la autonomía en el proceso de recogida, así como la reducción de incidencias en las entregas. El ‘Out of Home’ se presenta como una opción favorecida, no solo por la practicidad, sino también por los efectos positivos sobre la actividad del comercio de proximidad, que obtiene un flujo adicional de visitantes y la posibilidad de elevar sus ventas entre quienes acuden a retirar pedidos.

Además, el crecimiento en la utilización de taquillas inteligentes indica que la adaptación tecnológica de los puntos de recogida resulta significativa para consolidar la preferencia de los clientes. Según datos de GLS Spain, más de un tercio de quienes escogen la entrega OOH prefiere este formato por la autonomía, el horario ampliado y la ubicación estratégica de estas infraestructuras.

El estudio también sugiere que la expansión del modelo OOH repercute en todo el proceso logístico, disminuyendo la proporción de entregas sin éxito, lo que por su parte contribuye a eficientizar las operaciones de las empresas de mensajería. Este beneficio repercute tanto en el consumidor, que evita contratiempos, como en el comercio local, que se ve beneficiado por el incremento en la afluencia de personas a sus instalaciones.

La investigación de GLS Spain muestra que la relación entre el aumento de la compra online y el uso de puntos de conveniencia es directa, propiciando el desarrollo de nuevas sinergias entre el e-commerce y las tiendas físicas. La implementación de modelos alternativos de entrega, como el OOH, se consolida como un elemento clave en la adaptación del sector a las tendencias actuales de consumo y distribución. Los datos del estudio describen un panorama en el que la flexibilidad, la visibilidad de los comercios y la satisfacción de los usuarios conforman los ejes de un ecosistema en transformación, donde las opciones fuera del domicilio incrementan su relevancia tanto para los consumidores como para los actores implicados en el proceso de entrega.

El medio detalló que este fenómeno responde a una necesidad de personalización en la experiencia de compra y recogida, facilitando el acceso a los productos de forma cómoda y eficiente. Tanto el incremento de usuarios de comercio electrónico como la diversidad de soluciones de recogida indican una evolución del sector logístico, adaptada a los patrones de consumo recientes y las exigencias de un público que demanda inmediatez y autonomía en sus operaciones.

GLS Spain concluyó que el ‘Out of Home’ está modificando la interacción tradicional entre compradores, vendedores y repartidores, aportando nuevas oportunidades y retos en un contexto de incremento de las compras por internet.