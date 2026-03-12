Amnistía pide investigar como crímenes de guerra los ataques a instituciones financieras islámicas en Líbano

Amnistía Internacional ha pedido este jueves a la comunidad internacional investigar como crímenes de guerra los ataques a las sedes de la institución financiera islámica en Líbano, Al Qard al Hasan, alegando sus "vagos vínculos" con el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Los ataques "deben investigarse como crímenes de guerra", "ya que no constituyen objetivos militares legítimos según el Derecho Internacional Humanitario", ha denunciado Amnistía quien recalca que el Ejército israelí ha reivindicado ataques contra "alrededor de 30 sucursales" durante la ofensiva contra Líbano en el contexto de la guerra en Irán.

"Las acusaciones de vínculos financieros, por sí solas, no convierten a un civil o a un edificio civil en un objetivo militar. Distinguir entre objetivos militares y bienes civiles es un pilar fundamental del Derecho Internacional Humanitario", ha denunciado Heba Morayef, directora regional de Amnistía para Oriente Próximo y Norte de África.

En este sentido, ha señalado que muchas oficinas de Al Qard al Hasan están ubicadas "dentro de edificios residenciales o en barrios densamente poblados" y recuerda que las instalaciones son utilizadas por "decenas de miles de civiles" para acceder a servicios financieros para atender a situaciones del día, "incluidos préstamos para pagar matrículas escolares, gastos de salud y vehículos para desplazarse al trabajo".

Amnistía Internacional lamenta que el Ejército israelí "parece haber asumido que etiquetar algo como afiliado a Hezbolá lo convierte en un objetivo legítimo", ha alertado, tras insistir en que Hezbolá gestiona instituciones de servicios que incluye "trabajadores sanitarios, viviendas en pueblos fronterizos o instituciones financieras".

"Los civiles y los bienes civiles no se convierten en objetivos legítimos simplemente por una afiliación o una conexión percibida", ha criticado.