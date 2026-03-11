Temas del día de EFE News Latino del miércoles 11 de marzo de 2026

(agrega EEUU TRUMP)

Miami - La desinformación de medios hispanos estadounidenses, sobre todo la radio en Florida, es un riesgo ante las elecciones de mitad de término de noviembre, alerta la periodista Martina Guzmán, creadora de 'VERDAD', primera herramienta de inteligencia artificial (IA) que detecta noticias falsas en español en EE.UU.

Washington - La "opacidad" que rodea al Gobierno en Cuba, liderada por una cúpula militar históricamente enemistada con Estados Unidos, impide a los analistas discernir con claridad quién podría ser la figura que lidere una transición en la isla tras la posible toma de control anunciada por el presidente Donald Trump.

Washington - El presidente Donald Trump visitará este miércoles las ciudades de Reading (Ohio) y Hebron (Kentucky), donde abordará la iniciativa sanitaria TrumpRx y diversos temas relacionados con la economía cuando avanza la campaña de cara a las próximas elecciones legislativas en Estados Unidos.

Miami - Los actores Adam Scott y Matt Bomer, la comedia española 'La cena' sobre Franco y una selección de filmes cubanos que podría ser "histórica" ante la crisis en la isla encabezan el próximo Festival de Cine de Miami, que buscar ser "puerta de entrada" de películas latinoamericanas a EE.UU.

Washington.- EEUU INFLACIÓN.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. se mantuvo en febrero en un 2,4 % interanual, el mismo nivel del mes anterior y a tono con las expectativas del mercado, según informó este miércoles el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

