La Compañía Nacional de Danza estrena mañana 'ROM' en los Teatros del Canal con obras de Forsythe e Inger

La Compañía Nacional de Danza incorpora a su repertorio dos obras de destacados coreógrafos, marcando un hito en su trayectoria bajo la dirección de Muriel Romero. El programa 'ROM' (Range of Motion), que se estrena el jueves 12 de marzo en la Sala Roja de los Teatros del Canal, incluye creaciones de William Forsythe y Johan Inger. Según consignó el medio original, este evento representa la apertura de una nueva etapa para la compañía, caracterizada por la diversidad estilística y la innovación artística.

De acuerdo con la información publicada, el nuevo programa inicia con 'The Second Detail', una pieza distinguida del coreógrafo estadounidense William Forsythe. Este trabajo, creado en 1991, ha sido presentado en numerosas ocasiones por compañías internacionales y presenta una exploración del movimiento a través de un enfoque técnico y físico que destaca por su intensidad. La música original de Thom Willems proporciona el marco sonoro que potencia la expresividad corporal de los bailarines.

La segunda parte del programa presenta la obra 'Become', coreografiada por Johan Inger. Esta creación debutó en 2024 en el Festival de Itálica con la compañía Take Off Dance, y adopta el escenario como un espacio para la transformación continua. En esta pieza, Inger explora la idea de la reinvención y la colaboración, destacando la importancia del esfuerzo colectivo en el proceso creativo. Tal como detalló la fuente, el trabajo de Inger se integra al repertorio de la Compañía Nacional de Danza, ampliando su propuesta artística contemporánea.

En la preparación de este estreno, Muriel Romero contó con la colaboración de figuras reconocidas. Para la pieza de Forsythe, la asistencia de Stefanie Arndt y Amy Raymond resultó fundamental en la transmisión del material coreográfico, mientras que para la obra de Inger participaron directamente el coreógrafo y su asistente Carolina Armenta. El proceso buscó garantizar la fidelidad estilística y la profundidad técnica de ambas coreografías.

La elección del título 'Range of Motion' refleja la intención de la dirección artística de la CND de explorar los límites de la capacidad de movimiento del cuerpo, y de fomentar el encuentro entre distintos lenguajes coreográficos dentro del contexto europeo contemporáneo. El programa, según indicó el medio que difundió la información, busca mostrar la amplitud y flexibilidad de la danza actual, permitiendo a los intérpretes experimentar y desarrollar nuevas formas de expresión a través del movimiento.

El regreso de la Compañía Nacional de Danza a los Teatros del Canal, bajo el liderazgo de Muriel Romero, intensifica su apuesta por la inclusión de obras que han dejado huella en la escena internacional. La presencia de trabajos de Forsythe e Inger en el repertorio nacional no solo responde a la búsqueda de innovación, sino también a la voluntad de acercar al público local manifestaciones relevantes de la danza contemporánea global.

El programa 'ROM' se posiciona así como un testimonio del diálogo entre diferentes corrientes coreográficas y de la labor curatorial de Romero en esta nueva etapa. La participación de asistentes y stagers especializados subraya el rigor en la traslación del repertorio a la compañía española, permitiendo la adaptación de técnicas y estilos extranjeros a la identidad local.

Finalmente, de acuerdo con la cobertura del medio citado, la puesta en escena de 'ROM' en la Sala Roja no sólo implica un desafío para los bailarines en términos físicos y artísticos, sino que reafirma el compromiso de la compañía con la actualización constante y la adopción de nuevos paradigmas coreográficos. La integración de estos referentes internacionales contribuye al fortalecimiento del panorama dancístico en España y reafirma la posición de la Compañía Nacional de Danza en el ámbito europeo.