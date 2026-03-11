Erdogan pide poner fin a la guerra "antes de que envuelva a la región" y avisa de "medidas para evitar la sangre"

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha pedido este miércoles poner fin a la ofensiva iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán "antes de que esta envuelva a toda la región" y ha avisado de que Ankara ya ha puesto en marcha medidas de "precaución" para "evitar la sangre".

"Si la diplomacia tiene una oportunidad, ponerle fin es posible. Somos pacientes y perseguimos nuestros objetivos para lograr que las partes vuelvan a la mesa de negociaciones", ha expresado Erdogan durante un discurso ante su grupo parlamentario, según informaciones recogidas por la cadena de televisión TRT.

En este sentido, ha afirmado que se están tomando "medidas necesarias para prevenir escenarios sangrientos" a pesar de que "no se ha perdido la esperanza de lograr un alto el fuego". "Dada la gravedad de la situación, estamos tratando de escoger nuestras palabras con cuidado", ha declarado.

"Estamos actuando con una gran precaución para que Turquía siga su camino y protegerlo de los ataques que hay alrededor. De forma similar, estamos tomando medidas para evitar un conflicto sectario en la región", ha apuntado, al tiempo que ha recalcado que "a pesar de que existe la posibilidad y la oportunidad de resolver los problemas en la mesa de negociación, nuestra región se ha visto cubierta en el olor de la pólvora como resultado de una falta de juicio y de cálculo", ha lamentado.

Además, ha hecho hincapié en que la situación está "provocando graves daños a la economía". "La región lleva mucho tiempo plagada de crisis y conflictos. De norte a sur, nuevos conflictos se añaden a diario sin que hayan terminado los actuales. Aunque existe la posibilidad y la oportunidad de resolver estos problemas mediante negociaciones, las provocaciones avanzan", ha sostenido.

"Nos entristece que una población entera, independientemente de su circunstancia, esté siendo forzada a pagar un alto precio. Además, estos ataques están ejerciendo una fuerte presión sobre la economía global, especialmente por el aumento de los precios del petróleo", ha aseverado, antes de recalcar que Turquía "no abandona a sus amigos o hermanos".

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.