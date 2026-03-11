El Grupo de Acción Financiera arranca evaluación antilavado a México

Ciudad de México, 11 mar (EFE).- El Grupo de Acción Financiera (GAFI) inició el proceso de evaluación al que somete a México en materia de prevención, combate al lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas, informó este miércoles la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En un comunicado, la dependencia del Gobierno mexicano informó que este proceso inició en México con la visita in situ del GAFI, en un acto inaugural celebrado en la sede de la Cancillería, con la participación de representantes del GAFI, del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y de autoridades de alto nivel del Estado mexicano, entre ellas los secretarios de Gobernación, Rosa Icela y de Hacienda, Édgar Amador.

Durante la evaluación, detalló la nota, el Estado mexicano presentará al equipo evaluador los avances en el diseño, coordinación e implementación del Régimen Nacional de Prevención y Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento de Actividades Ilícitas.

También destacó que mostrarán las acciones para “fortalecer la integridad del sistema financiero y la eficacia de las políticas públicas en esta” materia.

Además, Hacienda explicó que se expondrán los mecanismos de coordinación institucional entre autoridades financieras, de seguridad y de procuración de justicia, a la par de indicadores de desempeño que buscan reflejar el trabajo cotidiano de las instituciones encargadas de prevenir, detectar y sancionar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Asimismo, expuso que se presentarán las medidas para reforzar las capacidades de análisis e inteligencia financiera y su articulación con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política criminal del Estado mexicano, con el objetivo de elevar la “efectividad del combate a las estructuras financieras vinculadas con actividades ilícitas”.

“La visita in situ constituye una etapa fundamental dentro del proceso de Evaluación Mutua del GAFI, al permitir al equipo evaluador analizar el funcionamiento del sistema nacional antilavado, la cooperación entre autoridades y los resultados obtenidos en la prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas”, sostuvo la nota.

Hacienda afirmó que con este proceso México reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema nacional de prevención de lavado de dinero, la cooperación internacional y el cumplimiento de los estándares del GAFI.

México es miembro de GAFI desde 2000, pero ha estado en un proceso de seguimiento mejorado tras la adopción de su evaluación mutua en 2018.

De acuerdo con GAFI, México tiene un buen sistema para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero ha admitido que debería de intensificar los esfuerzos para perseguir a los lavadores y confiscar sus activos para mitigar los riesgos significativos.

Según el organismo, en la actualidad México cumple con 10 de las 40 recomendaciones y con un cumplimiento generalizado de 22 de ellas, al tiempo que continúa cumpliendo parcialmente con siete y solo con una recomendación no.

Hace un mes la presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), Elisa de Anda Madrazo, afirmó que, tan solo en un par de años, la “epidemia del fraude” se ha convertido en la principal amenaza global, al describir el fenómeno como una “epidemia”. EFE