(Crónica) El PSG aturde al Chelsea, el Bodo sigue soñando y un penalti salva al Arsenal en Leverkusen

Khvicha Kvaratskhelia selló el quinto gol del Paris Saint-Germain en los momentos finales del encuentro ante el Chelsea, reforzando la ventaja del equipo francés en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Según consignó Europa Press, el PSG venció este miércoles por 5-2 al conjunto inglés en el Parque de los Príncipes, un resultado que lo deja bien posicionado para el partido de vuelta, mientras que en otros cruces destacados, el Bodo/Glimt noruego superó por 3-0 al Sporting de Portugal y el Arsenal rescató un empate 1-1 frente al Bayer Leverkusen en un desenlace cargado de tensión.

El medio Europa Press detalló que el primer turno del día se disputó en el BayArena, donde el Arsenal visitaba al Bayer Leverkusen y estuvo cerca de abrir el marcador a los 19 minutos, cuando Gabriel Martinelli conectó un disparo zurdo que se estrelló en el travesaño. Tras un primer tiempo equilibrado, el conjunto local elevó la intensidad en la segunda mitad: Martin Terrier obligó a una gran intervención de David Raya tras un cabezazo potente. Poco después, en ese mismo tiro de esquina, Robert Andrich anotó el 1-0 de cabeza en el segundo palo.

El Bayer Leverkusen, a pesar de la ventaja, no logró asegurar la victoria ya que, casi sobre el final del encuentro, el árbitro sancionó un penalti por una falta de Malik Tillman sobre Noni Madueke. Kai Havertz asumió la responsabilidad y ejecutó el tiro desde los doce pasos para asegurar el empate definitivo. Europa Press subrayó que este penal salvó a los londinenses en la recta final y mantiene la eliminatoria abierta para el compromiso de vuelta en Londres.

Por otro lado, en París, el PSG reaccionó rápidamente tras el susto inicial provocado por João Pedro, cuyo remate salió desviado en el área francesa. Los locales abrieron la cuenta en el minuto 10: Ousmane Dembélé envió un centro que João Neves bajó de cabeza y Bradley Barcola controló con el pecho antes de marcar el 1-0 con su pierna izquierda. El Chelsea igualó mediante un derechazo de Malo Gusto en el área, aprovechando una desatención defensiva del PSG.

Europa Press relató que el PSG retomó la delantera en el minuto 40 tras una recuperación en campo propio y una rápida transición, rematada por Dembélé con un tiro cruzado. El inicio de la segunda parte mostró la capacidad de reacción del Chelsea, que igualó el marcador con un remate de Enzo Fernández después de un centro de Pedro Neto. A pesar del empate, el PSG no cedió y Vitinha concedió el 3-2 con una vaselina tras una recuperación ofensiva y un error del guardameta rival.

En la recta final del encuentro, Kvaratskhelia fue determinante: primero anotó el 4-2 con un disparo desde la frontal y, en el tiempo añadido, culminó una escapada por la banda tras un centro de Achraf Hakimi, estableciendo el 5-2 definitivo. Europa Press destacó la capacidad ofensiva del PSG y la contundencia de sus atacantes en el desenlace del partido.

Mientras tanto, en el círculo polar ártico, el Bodo/Glimt mantuvo su serie positiva en el torneo continental. Frente al Sporting de Portugal, el equipo noruego resistió los primeros intentos visitantes y poco antes de la media hora, el árbitro pitó penalti por una leve falta de Georgios Vagiannidis sobre Sondre Brunstad Fet; el propio Fet convirtió la pena máxima para poner en ventaja a los locales. En el tiempo añadido de la primera parte, Ole Didrik Blomberg amplió la diferencia con un disparo cruzado tras aprovechar un balón suelto en el área.

Ya en la segunda mitad, Jens Petter Hauge desbordó por la banda y centró un balón peligroso que Kasper Hogh empujó al fondo de la red cerca de la línea de gol, firmando así el 3-0 para el equipo noruego. Europa Press puntualizó que la eficacia del Bodo/Glimt y su capacidad para aprovechar las oportunidades lo colocan en una posición privilegiada de cara al encuentro de vuelta frente al Sporting.

El desarrollo de estos encuentros de ida en los octavos de final muestra la importancia de cada detalle en los partidos eliminatorios. El PSG impuso su jerarquía ofensiva pese a las respuestas del Chelsea, mientras que el Bodo/Glimt sumó un nuevo logro ante uno de los equipos de mayor tradición en Portugal. En Alemania, el festejo del Bayer Leverkusen fue frenado por la reacción final del Arsenal, que mantiene intactas las expectativas para el partido de vuelta, al igual que el resto de las eliminatorias que siguen abiertas tras los compromisos de este miércoles, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.