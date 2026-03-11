Aeroméxico lanza su nueva aplicación para gestionar viajes y que ya supera los 3,5 millones de descargas

La posibilidad de realizar el proceso de ‘check-in’ en solo dos pasos, así como de escanear y almacenar documentos de viaje como el pasaporte directamente desde el teléfono móvil, representa uno de los avances integrados en la aplicación más reciente de Aeroméxico, una plataforma que ya ha superado los 3,5 millones de descargas en dispositivos con sistemas iOS y Android. El medio Statista, en un análisis sobre los hábitos de reserva, indicó que los dispositivos móviles han consolidado su predominio como herramienta fundamental para gestionar viajes: durante el primer trimestre de 2025, el 45% de las reservas se efectuaron por medio de teléfonos inteligentes, lo que refleja un cambio estructural en el sector y la rapidez con la que las empresas han adaptado su oferta tecnológica.

Según consignó la empresa alemana Statista, la creciente digitalización y el avance de los dispositivos móviles han promovido la aparición de asistentes virtuales que acompañan al pasajero en cada etapa del trayecto. Aeroméxico, en sintonía con esta tendencia que apuesta por la autogestión y la eficiencia, desarrolló una aplicación que proporciona servicios orientados a la personalización y a la simplificación de los procesos, permitiendo a los usuarios modificar sus itinerarios mediante una interfaz renovada.

Entre las funciones innovadoras de la aplicación, Aeroméxico incorporó la opción de sincronizar el pase de abordar con dispositivos inteligentes como relojes ‘smartwatch’. Esta funcionalidad busca facilitar el acceso a la información relevante del vuelo desde el dispositivo que elija el usuario, eliminando la necesidad de acceder constantemente al correo electrónico o de portar documentos en papel. Además, la plataforma dispone de un apartado exclusivo que permite a los viajeros consultar el estatus de su programa de fidelización Aeroméxico Rewards, revisar detalladamente los beneficios asociados y utilizar los puntos acumulados para la adquisición de boletos de avión u otros servicios.

El desarrollo tecnológico de la ‘app’ incluye la gestión de complementos de viaje de forma centralizada. Los usuarios pueden sumar equipaje adicional, mejorar el asiento reservado o contratar servicios extra directamente desde la herramienta, sin tener que recurrir a otros canales. La reserva y manejo de vuelos a nivel internacional forman parte de la experiencia optimizada de compra, que acepta tanto reservas como modificaciones y cancelaciones bajo un entorno digital actualizado.

Aeroméxico también ha implementado la selección anticipada de menú en las clases Premier y Premier One gracias a la función Meal Preselect, lo que da la posibilidad a los pasajeros de decidir su comida antes de embarcar. Esta modalidad se añade a la tendencia de aumentar la personalización en cada etapa del trayecto.

El sistema de ‘check-in’ digital, que permite completar el registro en dos pasos, busca acortar los tiempos de espera en los aeropuertos y minimizar la interacción presencial en mostradores. Además, la función que permite escanear y almacenar documentos personales, como el pasaporte, elimina la necesidad de portar impresiones físicas, contribuyendo a agilizar los procedimientos en zonas de embarque.

Aeroméxico diseñó esta aplicación bajo la premisa de integrar todas las necesidades del cliente en una plataforma única. El objetivo principal se orienta a ofrecer una experiencia de usuario que favorezca la autonomía, la rapidez y la eficiencia en todos los aspectos relacionados con el viaje, sin dejar de lado la hospitalidad que se atribuye tradicionalmente a la compañía.

Según lo publicado por Statista, la digitalización está redefiniendo el modo en que los viajeros de todo el mundo planifican sus desplazamientos, una tendencia que ha impulsado a las empresas del sector turismo a priorizar el desarrollo de soluciones móviles. Las redes sociales y los teléfonos inteligentes ya forman parte esencial de la rutina de organización de los viajes, no solo por la conectividad sino también por la inmediatez y las facilidades que brindan durante toda la experiencia del usuario. Aeroméxico posiciona así su nueva aplicación como uno de los principales canales digitales para el contacto directo con sus clientes y el manejo de sus servicios.

El lanzamiento y la aceptación de la aplicación, reflejada en el número de descargas, demuestra el interés de los usuarios por gestionar sus viajes de forma autónoma y centralizada, un modelo que parece afianzarse como el estándar de la industria para los próximos años, de acuerdo con lo detallado por Statista.