UE "toma nota" del nuevo líder en Irán y recuerda que el régimen violó ley internacional

Bruselas, 9 mar (EFE).- La Unión Europea (UE) tomó nota este lunes de la elección de Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá Ali Jameneí, como nuevo líder de la República Islámica de Irán, y recordó al mismo tiempo que el régimen iraní "ha cometido acciones que violan el Derecho internacional".

Así lo indicó en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea el portavoz comunitario Anouar El Anouni.

Además, aclaró que Mojtaba Jameneí no está sujeto a sanciones de la Unión Europea.

Sobre las violaciones de la legislación internacional, el portavoz explicó que la lista de infracciones por parte de Irán "es larga" y mencionó, entre otras, los compromisos iraníes bajo el Plan de Acción Conjunto (para que Teherán no se hiciera con el arma atómica) y los relativos al Tratado de No Proliferación Nuclear.

También se refirió a "las violaciones de derechos humanos, en particular las masacres cometidas durante el levantamiento popular", y dijo que "miles" de los conciudadanos de Jameneí "fueron asesinados por un régimen que es un régimen de opresión y represión".

Asimismo, El Anouni recordó las amenazas de Irán contra la Unión Europea y las detenciones arbitrarias de ciudadanos europeos.

Por otra parte, enfatizó que "es el pueblo iraní quien debe elegir a sus representantes".

Y aseguró que la UE "seguirá protegiendo su seguridad e intereses, en particular, para impedir que Irán adquiera armas nucleares, que no debe poseer, y también para frenar su programa de misiles balísticos".

"Para poner fin a estas actividades desestabilizadoras en la región y en Europa la UE seguirá contribuyendo a todos los esfuerzos diplomáticos encaminados a reducir las tensiones y encontrar una solución duradera a este conflicto", añadió.

El mismo portavoz expresó la solidaridad de la UE con el pueblo iraní y dijo que los Veintisiete apoyan "la plena y legítima aspiración de todos los iraníes a un futuro en el que se respeten y protejan sus derechos humanos universales y sus libertades fundamentales". EFE