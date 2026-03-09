Tebas niega que se aprobara el regreso de Messi al Barça: "Eso no es verdad"

Javier Tebas afirmó que nadie en el FC Barcelona inició gestiones oficiales con LaLiga en torno a las condiciones salariales de Lionel Messi ni solicitó sus servicios, lo que desmiente afirmaciones recientes sobre la existencia de un acuerdo previo entre ambas partes. Según informó el medio Europa Press, el presidente de LaLiga indicó públicamente que “eso no es verdad”, refiriéndose a versiones difundidas por Xavi Hernández relativas al supuesto visto bueno de la institución para facilitar el regreso del futbolista argentino al club catalán en 2023.

En una entrevista ofrecida al programa 'Estudio Estadio' de TVE, Tebas precisó que, para que cualquier movimiento de Messi hacia el Barcelona hubiera podido concretarse, habría sido necesario conocer antes las pretensiones económicas exactas del jugador y considerar las restricciones del ‘fair play’ financiero de la liga. “Primero, teníamos que haber sabido lo que Messi quería cobrar para entrar en todo el 'fair play' financiero del Barça, que ya era complicado en esas fechas, y en qué condiciones venía. Y luego, al ser un jugador que viene tasado de un valor muy elevado, sería con muchas dificultades. Nadie en el FC Barcelona preguntó por el tema Messi”, sostuvo el dirigente en declaraciones recogidas por Europa Press.

De este modo, Tebas contradijo lo manifestado por Xavi Hernández en una reciente entrevista para La Vanguardia, donde el exjugador y exentrenador del Barcelona afirmó que el regreso de Messi estuvo cerca de concretarse con su gestión en el banquillo. Xavi detalló que Laporta habría frenado la operación pese a que, según su versión, “teníamos luz verde de LaLiga”. El propio Xavi apuntó que el presidente Laporta le transmitió que si Messi volvía “le iba a hacer la guerra” y que por ese motivo no podía autorizar la operación.

Por otra parte, Tebas abordó la situación derivada del conocido 'Caso Negreira'. El directivo sostuvo que este caso ya se encuentra prescrito para la jurisdicción de LaLiga, aunque matizó que el desarrollo judicial sigue abierto y corresponde a los tribunales decidir si existió corrupción deportiva. “Hay un ámbito judicial, el que tendrá que determinar si existe corrupción deportiva o no. Pagar al vicepresidente de los árbitros es muy grave. ¿Con qué objetivo se pretendía ese pago al vicepresidente de los árbitros? Pues parece ser que para influir en los ascensos y descensos. ¿Eso puede ser corrupción deportiva? Puede ser corrupción deportiva”, declaró al citado medio. Tebas añadió que será responsabilidad de los magistrados esclarecer si esos pagos buscaban alterar la competición, y criticó las alusiones mediáticas que vinculan decisiones arbitrales con el caso, en particular desde el entorno del Real Madrid y su canal oficial.

En relación al panorama institucional en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Tebas afirmó que la situación actual es “bastante mejor” bajo la gestión de Rafael Louzán en contraste con la etapa de Luis Rubiales. En sus palabras, “bastante mejor, yo creo que ni es comparable. Sobre todo por el tema del diálogo, con todas las instituciones del fútbol en general, todo el tema organizativo interno, toda la organización que ha cambiado en el ámbito deportivo, el tema arbitral”.

Sobre asuntos vinculados a la discriminación y protección de futbolistas, el presidente de LaLiga abordó el caso de Vinícius Junior. Señaló que el jugador brasileño cuenta con respaldo total de la organización y comparó la situación actual con los incidentes racistas de hace dos años en un partido en Valencia. “Si comparamos lo de hace dos años en el incidente de Valencia, los insultos que tenía, y lo que hay hoy, es muy poco o casi nada”, valoró. Además, se refirió al accionar de los grupos ultras y mencionó que LaLiga presentó ante la Fiscalía la petición de disolución del Frente Atlético, señalando que la Fiscalía no avanzó con la causa y que analizarán proceder por su cuenta.

Tebas también defendió el modelo de negocio de LaLiga frente a la Premier League en cuanto a cifras y sostenibilidad financiera. Subrayó que el campeonato inglés registra niveles de ingresos superiores, atribuyéndolo a factores como la mayor población, renta per cápita, y abonos televisivos, sumado a su influencia internacional en derechos de transmisión. “Si uno habla de ámbitos económicos, la Premier League sí ha sido casi 1,2 veces más que nuestra cifra de negocio y que la de la Bundesliga, por motivos que podría explicar; es un país de más habitantes, más renta per cápita que España, más abonos a la televisión de pago, en la zona de derechos internacionales tienen mucha más influencia que nosotros... En todos estos años hemos sido semifinalistas de la Champions”, destacó. Estas declaraciones se produjeron en el contexto previo a los encuentros de octavos de final entre equipos españoles e ingleses en la máxima competición continental, un escenario del que Tecas sugirió aguardar resultados antes de extraer evaluaciones definitivas.

En el plano personal, Javier Tebas sostuvo que percibe respaldo de los clubes afiliados a LaLiga y destacó que su labor está orientada a la gestión y resultados, no a la popularidad, señalando que en plataformas sociales como X (anteriormente Twitter) no cuenta seguidores sino críticos. “Hay una parte de la población que me felicita cuando voy por la calle. Vivimos un país en el que los halagos cuestan más a la gente que la crítica, y más en el sector fútbol”, comentó a Europa Press. Consultado sobre una posible inhabilitación por parte del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), Tebas relacionó las versiones a rumores procedentes del presidente del Real Madrid y del Secretario de Estado, y describió estas suposiciones como comentarios no fundamentados.

Durante la entrevista, Tebas insistió en la importancia de la transparencia y la gestión responsable tanto en el ámbito financiero como deportivo en el fútbol español y se mostró dispuesto a abordar las controversias legales y deportivas que enfrentan a los principales actores del fútbol nacional.