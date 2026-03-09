SilverCare: La autonomía también se planea

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de marzo de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Durante años, hablar de anticoncepción fue sinónimo de prevención. Hoy, la conversación es más amplia y profunda. Cada vez más mujeres reconocen que decidir cómo cuidarse no es solo una elección médica, sino una expresión directa de su autonomía, de su plan de vida y de la forma en que construyen su futuro.

El autocuidado dejó de ser una tendencia para convertirse en una práctica cotidiana. Se refleja en dormir mejor, hacer ejercicio, en elegir con quién compartir el tiempo, en poner límites y en atender la salud mental. Sin embargo, la salud reproductiva rara vez ocupa el lugar que merece dentro de esta narrativa, a pesar de su impacto directo en la tranquilidad personal y en la posibilidad de planear a largo plazo.

Elegir un método anticonceptivo no es una decisión aislada. Incide en la estabilidad diaria, en la claridad con la que se toman decisiones y en la manera en que se proyectan metas personales y profesionales. Contar con una opción que se adapte al estilo de vida, sin generar preocupaciones constantes, permite enfocar la energía en aquello que realmente importa en cada etapa.

En este contexto, los métodos anticonceptivos sin hormonas han comenzado a ganar relevancia entre mujeres que buscan alternativas que respeten su equilibrio natural. SilverCare y SilverCare Mini, desarrollados y distribuidos por DKT LATAM Norte, forman parte de esta conversación al ofrecer una opción de larga duración, eficaz y libre de hormonas, pensada para integrarse de manera natural al ritmo de vida actual.

SilverCare Mini, además, es el DIU más pequeño del mercado, diseñado para mujeres que no han tenido embarazos o que requieren un tamaño más acorde a su anatomía. Este detalle no es menor: representa una evolución en la forma de entender que los cuerpos no son estándar y que las soluciones tampoco deberían serlo.

Hablar de autonomía hoy implica hablar de información clara, acceso y posibilidad de elección. Porque cuando una mujer puede decidir cómo cuidarse con tranquilidad y respaldo médico, no solo protege su salud: fortalece su capacidad de avanzar con seguridad hacia lo que desea construir.

El autocuidado no es un gesto aislado ni una moda pasajera. Es una herramienta para sostener proyectos, tomar decisiones con confianza y vivir cada etapa desde la certeza. Y elegir cómo cuidar la salud reproductiva forma parte esencial de ese proceso.

Sobre DKT InternationalDKT International, a través de su filial DKT Latam Norte, es una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la salud sexual y reproductiva mediante estrategias de mercadeo social, educación y distribución accesible de productos. Su misión es garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos con libertad, información y dignidad.

Redes y contacto:www.dktlatamnorte.comInstagram:@dkt.latamFacebook: DKT México

TIK TOK: @dkt.mexicoWhatsApp: 55 48770772

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927594/DKT.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/silvercare-la-autonomia-tambien-se-planea-302707305.html

FUENTE DKT