Las bolsas europeas caen por debajo del 1 % en una sesión marcada por alza del crudo y gas

Madrid, 9 mar (EFE).- Las bolsas europeas cerraron este lunes con pérdidas moderadas, inferiores al 1 %, después de que se aliviara la subida del precio del petróleo y del gas tras los ataques a refinerías en Irán y Baréin.

Entre las principales plazas de Europa, que llegaron a caer alrededor del 3 % al comienzo de la sesión, destacó la bajada del 0,98 % de París, mientras que Madrid cedió el 0,86 % y Fráncfort el 0,77 %.

El índice Euro Stoxx 50, que sigue la evolución del medio centenar de empresas más capitalizadas de la zona euro, perdió un 0,61 %; Londres el 0,34 % y Milán el 0,29 %.

Esta rebaja de las pérdidas de las bolsas europeas se produjo después de que el barril de petróleo brent se negociara al finalizar la sesión bursátil a 100,22 dólares con una subida del 7,53 %. Esta madrugada se había encarecido hasta 119,5 dólares, un 28,92 % más que al cierre del viernes (92,69 dólares).

El crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subía el 4,86 % a esta hora, hasta 95,74 dólares.

Por su parte, el gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, que llegó a subir el 30 % en la apertura, hasta 69 euros por megavatio hora (MWh), se negociaba a 56,02 euros con alza del 5,66 %.

La cotización de esas materias primas se relajaba tras conocerse que este martes habrá una reunión extraordinaria de los ministros de Energía del G7 para coordinarse ante el impacto en sus precios de los ataques contra Irán y por la posibilidad de que muchos países liberaran sus reservas estratégicas si se prolonga el conflicto.

De esta manera se aliviaban algo los temores a que se prolonguen mucho tiempo los ataques y provoquen una situación de estanflación (estancamiento económico y aumento de la inflación) a nivel global inducida por los precios de la energía.

También contribuía a aminorar la caída bursátil en Europa que se redujera la bajada cercana al 1 % de Wall Street en su apertura y se frenara la depreciación del euro, que a esta hora se cotizaba a 1,1592 dólares con un descenso del 0,23 %.

Al cierre europeo, en el parqué neoyorquino el índice Dow Jones de Industriales perdía el 0,65 %, mientras que el S&P 500 bajaba el 0,14 % y el tecnológico Nasdaq subía el 0,11 %.

Este lunes se reunía el Eurogrupo (ministros de Economía y Finanzas de la zona euro) y el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, apostaba para promover una "desescalada" para evitar el impacto en la economía glogal de la guerra en Irán, que dependerá de la "duración" y la "amplitud regional".

También colaboraba en la mejoría bursátil la contención de los precios de la deuda, con lo que la rentabilidad del bono alemán a diez años se situaba en el 2,852 %, casi medio punto básico menos que el viernes pasado.

La caída de esta jornada había sido continuación del descenso de Wall Street el viernes y de las plazas asiáticas esta madrugada.

Así, el Dow Jones había perdido el 0,94 %, el S&P 500 cedió el 1,33 % y el Nasdaq cayó el 1,59 %.

En Asia, Tokio perdió el 5,2 % (mayor retroceso diario tras los aranceles anunciados por Trump en abril de 2025); Seúl el 5,96 %; Hong Kong el 1,35 % y Shanghái el 0,67 %.

Al cierre bursátil europeo, la onza troy de oro perdía el 1,26 % y se negociaba a 5.106 dólares, mientras que el bitcóin subía el 2,6 % y se cambiaba a 68.969,7 dólares. EFE

(foto) (vídeo)