Israel lanza segunda su segunda "gran oleada" de ataques sobre Teherán este lunes

Jerusalén, 9 mar (EFE).- El Ejército israelí lanzó este lunes por la noche otra "gran oleada" de ataques contra "objetivos del régimen iraní" en Teherán, informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado.

Las autoridades militares ya habían anunciado este lunes a mediodía otra tanda de ataques "a gran escala", entonces contra infraestructura del régimen de los ayatolás en Teherán, Isfahán y el sur de Irán.

Además, a primera hora de la mañana, habían comunicado otra ofensiva, horas después de una ronda de ataques en la que el Ejército de Israel aseguró haber bombardeado el cuartel general de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria de Irán, desde el que se operan los misiles balísticos y las flotas de drones.

Por su parte, el portavoz del Ejército de Israel, Effie Defrin, dijo este lunes en una comparecencia que la fuerza aérea ha matado a más de 1.900 soldados y comandantes iraníes desde el inicio de la guerra, que ha cumplido ya más de una semana.

Ayer, la fuerza aérea israelí anunció que sumaba 400 objetivos militares alcanzados del régimen de los ayatolás en el oeste y centro de Irán, incluidos lanzadores de misiles balísticos y plantas de producción de armas, según las propias FDI.

También atacó ayer por primera vez depósitos de combustible en Teherán y zonas cercanas, lo que provocó al menos cuatro muertes, obligó a racionar la gasolina a 20 litros por persona al día y dejó la capital iraní envuelta en una nube tóxica, mezcla de lluvia y humo.

Por otro lado, el número de muertos a causa de la intensa ofensiva aérea israelí contra el Líbano llega a 394, entre ellos 83 niños, y el de heridos a 1.130, según datos divulgados el domingo por el ministro libanés de Salud Pública, Rakan Nasreddine.

Por su parte, el grupo chií libanés Hizbulá continúa lanzando ataques de impacto limitado contra objetivos militares en el norte del Estado hebreo. EFE