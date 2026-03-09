Feijóo revive sus años jugando al balonmano en el colegio durante una visita a Nava de la Asunción (Segovia)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha revivido este lunes sus años jugando al balonmano durante su etapa en el colegio Los Maristas de León, con motivo de la visita que ha hecho en campaña al municipio segoviano Nava de la Asunción.

Feijóo, que está haciendo campaña en la provincia de Segovia este lunes y finalizará la jornada con un mitin en Riaza a partir de las 19.00 horas, ha asistido a un entrenamiento del Club Balonmano Nava, que juega en la Liga ASOBAL.

En este encuentro, el presidente del PP ha saludado uno a uno a todos los jugadores y se ha interesado por su lugar de origen o su edad. Después, el entrenador y los jugadores le han regalado una camiseta del equipo y han posado juntos para una foto.

"QUERER ES PODER"

"Muchas horas de deporte son sinónimo de esfuerzo y dedicación. Lo he revivido hoy al ver a un equipo de élite español, el Viveros Herol Balonmano Nava, en una localidad segoviana de menos de 3.000 habitantes", ha manifestado.

En un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press, el propio Feijóo ha confirmado que esta visita a Nava de la Asunción le ha traído "muy buenos recuerdos" de su etapa del colegio, en los Maristas de León.

El jefe de la oposición ha concluido su mensaje con el mensaje: "Querer es poder", que acompaña con una foto de él mismo sujetando el balón y dando un salto antes de lanzarlo a portería, donde ha metido gol.