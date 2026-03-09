Agencias

El IPC chino acelera en febrero hasta el 1,3 %, su mayor avance en tres años

Pekín, 9 mar (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, aumentó en febrero un 1,3 % interanual, dato que supone su mayor avance desde comienzos de 2023.

El indicador, divulgado hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático, queda por encima de lo pronosticado por los analistas, quienes esperaban un avance del 0,8 %.

La ONE también hizo público el índice de precios a la producción (IPP), que mide los precios industriales y que anotó un descenso interanual del 0,9 % en el segundo mes del año, una caída más moderada que la anotada en enero, cuando cayó un 1,4 %. EFE

