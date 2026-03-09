Cerca de 450 efectivos integrarán el dispositivo de seguridad para el Atlético-Tottenham

Cerca de 450 integrantes conformarán el dispositivo de seguridad previsto por la Delegación del Gobierno de cara al partido de la Liga de Campeones que se disputará este martes en el Riyadh Air Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Tottenham Hotspur inglés.

El dispositivo estará integrado por agentes de la Unidad de Intervención Policial, Caballería, Información, Guías Caninos y la Brigada Móvil de la Policía Nacional, así como la Guardia Civil de Tráfico, Policía Municipal, Samur-Protección Civil y Bomberos.

Por su parte, el propio Atlético de Madrid pondrá a disposición sus vigilantes y auxiliares, mientras que en el servicio de Metro también se reforzará la presencia de vigilantes, según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Se prevé la asistencia de cerca de 3.000 aficionados ingleses con entrada para el partido en un Metropolitano que contará con aforo completo. Para agilizar el trabajo, se recomienda a los asistentes acudir al estadio con antelación para pasar los controles.