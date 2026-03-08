Zelenski agradece el apoyo de Países Bajos en primera visita de Jetten al Kiev

Berlín, 8 mar (EFE).- El primer ministro ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció este domingo el apoyo efectivo y en todos los ámbito de los Países Bajos a Ucrania en la primera visita del nuevo primer ministro neerlandés, Rob Jetten, a Kiev desde que asumiera el cargo en febrero pasado.

"Los Países Bajos nos han apoyado desde los primeros días de esta guerra y en muchos aspectos: apoyo en materia de defensa, asistencia a nuestro sector energético, apoyo a las sanciones contra Rusia, así como apoyo político a Ucrania. Gracias por ello", escribió Zelenski en un mensaje en X.

También dio las gracias a Jetten "por esta visita tan simbólica" casi inmediatamente después de comenzar su labor al frente del nuevo Gobierno, indicó.

Agregó que informó al primer ministro sobre la situación en el campo de batalla y los ataques rusos, que no cesan ni un solo día, y subrayó que Ucrania necesita "un apoyo estable y constante todos los días mientras la guerra continúe".

En este sentido, afirmó que los Países Bajos demuestran exactamente el tipo de apoyo que funciona con mayor eficacia, con un volumen anual predecible de 3.000 millones de euros.

Además, señaló que los Países Bajos también están invirtiendo en la iniciativa PURL, crucial para Ucrania y que permite al país invadido adquirir misiles de defensa aérea, recordó.

"Es importante que estemos produciendo armas junto con los Países Bajos, y sin duda continuaremos y ampliaremos este trabajo conjunto. Esto también se recoge en la declaración conjunta que hemos adoptado hoy. Lo hemos discutido en detalle durante la reunión: inversiones, licencias y posibles volúmenes de producción", informó.

Jetten, por su parte, explicó a través de su cuenta de X que esta mañana visitó un barrio de la capital afectado por los ataques rusos y participó, posteriormente, junto al presidente ucraniano, en una ofrenda floral en el Muro del Recuerdo a los caídos en la guerra de agresión rusa.

"Cuando uno se encuentra aquí, en medio de edificios bombardeados, es cuando realmente se percibe el enorme sufrimiento y la injusticia que la agresión rusa está causando aquí", escribió.

Agregó que los Países Bajos siguen apoyando sin reservas a Ucrania y la lucha que los ucranianos libran cada día contra la agresión rusa.

"No solo luchan por su libertad, sino también por la libertad de Europa. Para subrayar nuestro apoyo a los ucranianos, hoy me encuentro en Kiev", afirmó.

Al mismo tiempo dijo sentir una gran admiración por los voluntarios con los que había podido hablar y que arriesgan sus propias vidas al salvar cada día a personas que han sido víctimas de los ataques rusos. EFE