Senadora uribista Paloma Valencia gana consulta de derecha y será candidata presidencial

Bogotá, 8 mar (EFE).- La senadora Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, en la oposición, ganó este domingo por abrumadora mayoría 'La gran consulta por Colombia', con lo cual será candidata de la derecha en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Con el 61,67 % de las mesas informadas, Valencia obtenía 1.889.294 votos, equivalentes al 56,2 % de los 3.358.024 votos contabilizados hasta ahora en esa consulta y aventajaba en casi 1,2 millones de papeletas a su rival más cercano, Juan Daniel Oviedo, que sumaba 696.468 sufragios (20,7 %).

En la consulta de la derecha participaron nueve candidatos de diferentes partidos opositores al Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro. EFE