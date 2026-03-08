Mojtaba Jameneí, el hijo del ayatolá que hereda el poder en la República Islámica

Jaime León

Teherán, 8 mar (EFE).- Nacido en la disidencia, tras años de operar entre bastidores y mantener un bajo perfil público, Mojtaba Jameneí emerge de entre las sombras para convertirse en el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, cargo que hereda de su padre.

El clérigo de 56 años sobrevivió a los ataques de Israel y Estados Unidos en los que murieron su padre Alí Jameneí, su madre Mansureh Joyasteh Bagerzadeh y su esposa Zahra Haddad Adel el 28 de febrero.

Desde entonces no se le ha visto en público, pero ya desde hace años apenas aparecía en actos públicos y de hecho nunca ha sido electo para ningún cargo ni ha desempañado puestos oficiales.

Sí ha trabajado durante años en la oficina de su padre situada en el centro de Teherán, donde se le atribuía tal influencia que algunos en Irán le consideraban “un mini líder supremo”.

Tiene fuertes lazos con la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar ideológico más poderoso del país, incluida su milicia Basij, el cuerpo voluntario que entre otras cosas se encarga de la represión de las protestas. En los archivos de WikiLeaks de los cables diplomáticos estadounidenses en 2008 se le describía como el “poder detrás de las túnicas” y “un líder y gestor capaz y enérgico”.

Ahora, como nuevo líder supremo, es la máxima autoridad política del país con la potestad de definir las políticas generales de la República Islámica y la designación de los más altos cargos del país, entre ellos los militares.

Nacido en la disidencia

Mojtaba Jameneí nació en septiembre de 1969 en la ciudad sagrada de Mashad cuando su padre aún estaba en la disidencia y trabajaba para derrocar a la monarquía liderada por el sha Mohammad Reza Pahlaví, a quien finalmente depuso la Revolución Islámica en 1979. Estudió en la también sagrada Qom, el principal centro de estudios chiíes del país, y ha alcanzado el título religioso de hoyatoleslam, cargo intermedio en la jerarquía clerical por debajo del de ayatolá.

Con 17 años participó en la guerra de Irán-Irak (1980-1988), el conflicto que marcó a toda una generación de líderes iraníes.

Papel en la represión de las protestas de “vida, mujer, libertad”

Con su papel entre las sombras en la oficina de su padre se le atribuye un rol para garantizar la victoria del entonces presidente Mahmoud Ahmadinejad en las elecciones de 2009, según los partidos reformistas que denunciaron fraude electora.

También se le atribuye haber influido en la represión de las protestas desatadas por la muerte de la joven Mahsa Amini tras ser detenida por supuestamente no llevar bien puesto el velo islámico.

Esas protestas reivindicativas bajo el eslogan “mujer, vida libertad” fueron aplastadas con una represión estatal que causó al menos 500 muertos.

En noviembre de 2019 Mojtaba Jameneí fue una de las nueve figuras del círculo del ayatolá Jameneí sancionadas por el Gobierno de Donald Trump “por sus políticas desestabilizadoras" y a los que relacionó con "ejecuciones extrajudiciales" y el atentado de 1994 contra la sede de la Asociación Mutualista Israelita Argentina (AMIA), que causó 85 muertos.

Mojtaba Jameneí se casó en 2004 con la fallecida Haddad Adel, hija de Gholam-Ali Haddad Adel, expresidente del parlamento iraní (2004-2008), y tuvo tres hijos. EFE