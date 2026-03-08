El papa pide rechazar el acoso escolar y todos los tipos de violencia al visitar parroquia

Roma, 8 mar (EFE).- El papa León XIV pidió rechazar el acoso, "en las múltiples formas que existen incluso entre niños, jóvenes y adolescentes" y "todas las formas de violencia" e invitó a ser "promotores de paz", al acudir este domingo a oficiar una misa a la parroquia de Santa María de la Presentación, en una nueva visita dominical a las iglesias de la diócesis de Roma

"Quisiera invitar a todos a reconocer que podemos ser pacificadores y promotores de la reconciliación. ¡Qué importante es esto!", dijo el papa hablando con los fieles antes de celebrar misa.

"Incluso a los más pequeños: hagan las paces con sus amigos, con sus compañeros de clase, cuando a veces haya dificultades dentro del grupo, diferencias de opinión", manifestó.

"Podemos buscar y encontrar acuerdos de una manera —digamos— de paz, y no de guerra, no de violencia —nunca— sin acoso, en las múltiples formas que existen incluso entre niños, jóvenes y adolescentes... Rechacen todas las formas de violencia, de odio, las que causan división, y esforcémonos por ser, todos nosotros, promotores de paz, promotores de reconciliación en el mundo de hoy", señaló.

Antes de presidir la misa, León XIV se reunió con una treintena de personas con discapacidad, residentes de Cáritas y ancianos en el complejo parroquial, a los que saludó individualmente.

El pontífice les recordó que hoy se cumplen exactamente diez meses de su elección.

Posteriormente en su homilía en esta parroquia de la periferia de Roma, recordó algunos de los desafíos de la zona "como la marginación y pobreza material y moral".

"Incluso adolescentes y jóvenes corren el riesgo de crecer engañados por los traficantes de muerte o desilusionados con el futuro. Muchos esperan un hogar, un trabajo que les asegure una vida digna, entornos seguros donde puedan reunirse, jugar y planear algo hermoso juntos", añadió. EFE

