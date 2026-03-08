Detenidos por corrupción en Sudán del Sur varios altos dirigentes y dos ex ministros

Yuba, 8 mar (EFE).- Varios altos responsables del sector económico sursudanés, entre ellos dos ex ministros de Economía, el ex gobernador del Banco Central y al menos tres altos responsables del Ministerio de Economía y uno del sector del petróleo, fueron detenidos por las fuerzas de seguridad de Sudán del Sur bajo acusaciones de corrupción.

El portavoz del Gobierno, Wek Ateny, aseguró a EFE que las detenciones tuvieron lugar la semana pasada y que no tenían motivaciones políticas, sino que respondieron a "irregularidades financieras" y a la lucha contra la corrupción en el país, sin dar a conocer más detalles sobre el impacto económico de los presuntos delitos.

Uno de los ex ministros detenidos es Bak Barnaba, quien, según fuentes de seguridad, fue arrestado en la ciudad de Nimule, fronteriza con Uganda, mientras intentaba escapar del país, un día después de abandonar sus funciones ministeriales.

El otro ex ministro detenido, Marial Dongrin, era su predecesor en el cargo.

Además de Dongrin y Barnaba, fue arrestado el ex gobernador del Banco Central Moses Makur, junto con varios altos responsables aún en activo de esta institución, del sector petrolero y del Ministerio de Economía.

Las detenciones coinciden con un periodo de disminución de los ingresos estatales debido a la interrupción parcial de la producción de petróleo, provocada por el conflicto en curso en el vecino Sudán, que afecta a las vías de suministro y exportación de este recurso e impacta de forma directa sobre la economía sursudanesa, al constituir el comercio de petróleo su principal fuente de divisas.

Medios locales e internacionales denunciaron recientemente el aumento de los casos de malversación de fondos públicos en el sector petrolero sursudanés a través de acuerdos de venta de crudo.

Sudán del Sur es uno de los países más pobres del mundo y afronta una crisis económica en crecimiento, los empleados públicos de algunas instituciones llevan casi un año sin cobrar sus salarios y los bancos locales carecen de suficiente dinero en efectivo para cubrir la demanda de la población. EFE