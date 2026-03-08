Cuba ya cuenta con plena confianza para dominar a Puerto Rico, dice su mánager

San Juan, 8 mar (EFE).- El mánager cubano, Germán Mesa, aseveró este domingo que su escuadra ya cuenta con la confianza que necesitaba para dominar mañana, lunes, a Puerto Rico y sorprenderlo en su casa en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

"Lo están haciendo bien. Confianza era lo que falta, ya la tienen y han visto como lo han hecho", sostuvo Mesa en rueda de prensa en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan, donde se celebra la competencia y obtuvo en la tarde de hoy una importancia victoria de 7-4 sobre Colombia y eliminarla del evento.

El triunfo de Cuba le mejoró su récord en el torneo a 2-0, el mismo que también ostenta Puerto Rico, los que los pone empatados en el primer puesto en el grupo A.

Para el desafío de ambos el lunes, Cuba enviará a la loma al zurdo Julio César Robaina, mientras que Puerto Rico contará con el derecho Elmer Rodríguez, tercer mejor prospecto de los Yankees de Nueva York en las Grandes Ligas.

Cuba llegó a Puerto Rico con un cuerpo monticular de 15 lanzadores, aunque ya la mayoría ya ha lanzado en los primeros dos encuentros.

Pese a ello, Mesa afirmó que este y su cuerpo técnico ha trazado "una estrategia" con sus lanzadores, y que la misma la ha cumplido "al pie de la letra".

"Contra Puerto Rico vamos a pegarnos a un plan que nos ha resultado y con un resultado positivo", enfatizó.

Será la tercera ocasión que ambas novenas se enfrenten en las seis ediciones del Clásico Mundial de Béisbol.

Las dos previas veces fueron en la primera edición del torneo, en 2006, también en el estadio Hiram Bithorn.

En el primer partido, Puerto Rico noqueó a Cuba con marcador de 12-2, pero en el segundo, la novena cubana se recuperó y venció a los locales 4-3.

Ambos equipos siempre han adelantado a la segunda ronda de la competencia mundialista.

A cada una de las novenas le restan jugar frente a Canadá que nunca ha pasado a la segunda ronda.

El martes, Puerto Rico jugaría con los canadienses y Cuba lo hará el miércoles.

La rivalidad Cuba-Puerto Rico lleva más de ocho décadas, que incluyen competencias internacionales como Juegos Olímpicos, Mundiales, Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe. EFE