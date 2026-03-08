Ariel Martínez remolca tres y Cuba elimina a Colombia del Clásico Mundial de Béisbol

San Juan, 8 mar (EFE).- El antesalista Ariel Martínez pegó un jonrón de tres carreras, suficiente para que Cuba venciera este domingo 7-4 a Colombia y lo eliminara del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Colombia, que vio caer su récord en el torneo a 0-3, abrió la jornada anotando primero ante el abridor cubano Denny Larrondo en esta primera fase del Grupo A que se juega en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan.

La tropa colombiana, dirigida por José Mosquera, abrió el encuentro anotando por un elevado de sacrificio de Jordan Díaz que remolcó a Michael Arroyo ante los envíos de Denny Larrondo.

Los cubanos, que mejoraron su marca en la competencia a 2-0, respondieron rápidamente en la baja del episodio inicial frente a los lanzamientos del colombiano Luis Patiño.

Roel Santos abrió la ofensiva con un boleto y Yoán Moncada recibió pelotazo para entonces darle a Martínez la oportunidad de disparar su cuadrangular sobre la verja del bosque derecho para el 3-1.

Luego de que el veterano Alfredo Despaigne fuera sacado por elevado a la tercera base, Bárbaro Arruebarruena copió a Moncada, sacudiendo un jonronazo solitario por el jardín izquierdo y ampliar la ventaja 4-1.

Esto llevó a que Mosquera sacara del juego a Patiño.

Colombia añadió su segunda anotación en la sexta entrada por un elevado de sacrificio de Tito Polo que trajo a la goma a Gio Urshela.

Pero los cubanos aún tenían hambre de continuar sumando carreras, agregaron tres rayitas en la parte baja de esa entrada para el 7-2.

Colombia, no obstante, no se dejó intimidar por los cubanos, y en el sexto episodio anotó un par de veces más para acercar el marcador 7-4, pero no fue suficiente y se despidió del torneo.

Con el triunfo, Cuba iguala a Puerto Rico en el primer puesto del Grupo A con marca de 2-0.

Luego del encuentro de Cuba y Colombia, se enfrentarán Panamá y Canadá.

Cuba volverá a jugar este lunes contra Puerto Rico a las 19.00 (23.00 GMT), mientras que Colombia lo hará ante Panamá a primera hora, a las 12.00 (16.00 GMT).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Colombia 1 0 0 0 0 1 2 0 0 4 7 1

Cuba 4 0 0 0 0 3 0 0 x 7 8 1

LG: Denny Larrondo (1-0)

LP: Luis Patiño (0-1)

S: Raidel Martínez (2)

HR: Ariel Martínez (1), Bárbaro Arruebarruena (1)

Árbitros: Tripp Gibson (HP), Laz Díaz (1B), Chan-Jung Chang (2B) y Mario Villavicencio (3B).

Incidencias: Primer partido de la tercera jornada de competencia del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026 que se juega en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan. EFE